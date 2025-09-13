Tariq Halilintar y Aaliyah Massaid revelaron los rostros de los niños, como ¿quién?

VIVA – Pareja de celebridades Halilintar de Tariq Y Aaliyah masaje Finalmente presentó la cara de su hijo, Ahmad Aash Omara Tariq, al público. Después de tres meses de mantener la privacidad del niño al no mostrar su rostro en las redes sociales, la pareja decidió compartir este momento especial a través de las últimas cargas en Instagram.

Esta decisión es una sorpresa para los fanáticos, considerando que se sabe que los dos son muy protectores de la privacidad de sus hijos.

Ahmad Arash Omara Tariq, quien nació el 13 de junio de 2025, ahora tiene tres meses. En la carga distribuida por Aaliyah el viernes 12 de septiembre de 2025, la cara del bebé se veía adorable con las características que le llamaron la atención.

«Feliz 3 meses, mi hijo Arash», escribió Aaliyah en Instagram, el sábado 13 de septiembre de 2025.

En la carga, Aaliyah Massaid mostró un retrato de su hijo que tenía mejillas gorditas, pestañas curvas y atractivos ojos brillantes. Se dice que la piel blanca pura de Arash se parece a la madre, Aaliyah Massaid, conocida por su encanto.

La carga estaba inmediatamente en el centro de atención entre los internautas. Muchos seguidores de Aaliyah y Tariq transmiten su felicidad en este momento, mientras comentan sobre la similitud de la cara de Arash con la familia Aaliyah. Los comentarios positivos inundaron la columna de carga, y muchos que mencionaron que Arash heredó la belleza de la madre, la hija del difunto adjie Massaid.

«Masyaallah finalmente dispila su guapo cara de bebé Arash», comentó los internautas.

«Masyaallah, este papá tiene las cejas con las orejas.

«Tan lindo, copia y pegue a la madre realmente», dijo otro.

El viaje de amor de Tariq y Aaliyah ha sido una preocupación pública desde que se casaron el 26 de julio de 2024. Poco después del matrimonio, Aaliyah anunció su primer embarazo el 23 de enero de 2025 a través de cargas en su cuenta personal de Instagram.

La presencia de Ahmad Arash Omara Tariq el 13 de junio de 2025 se convirtió en un complemento de la felicidad de la pareja. El momento de la divulgación de la cara de Arash no solo marcó un nuevo capítulo en sus vidas como padres, sino que también fortaleció su relación con los fanáticos que siguen fielmente este pequeño viaje familiar.