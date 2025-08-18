Tarifa promocional de RP. 80 sigue siendo válido, LRT Jabodebek Transport 78,287 personas en el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Jabodebek lrt Señalaron que 78,287 usuarios habían utilizado sus servicios en el 80º Día de la Independencia de Indonesia, el domingo 17 de agosto de 2025.

Jabodebek LRT Vicepresidente Ejecutivo (EVP), dijo Mochamad Purnomosidi, el aumento en el número de usuarios fue impulsado por tarifas especiales RP 80y extensión de las horas de funcionamiento hasta la medianoche.

«Ese número aumentó 32,640 usuarios o alrededor del 72 por ciento, en comparación con los usuarios promedio de fin de semana en agosto de 2025, lo que alcanzó las 45,647 personas», dijo Purnomosidi en su declaración el lunes 18 de agosto de 2025.



Jabodebek LRT pasajeros [Humas LRT Jabodebek] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Agregó que este aumento se reflejó en la alta actividad en varias estaciones principales, que se convirtieron en el destino favorito de la comunidad. Purnomosidi dijo que estaba feliz, porque podría ser parte de la celebración de la independencia al dar servicio Lo cual es seguro, cómodo e integrado.

«La comunidad ha utilizado la presencia de una tarifa especial de Rp. 80 y una extensión de las horas de funcionamiento para disfrutar de la serie de eventos conmemorados del 80º Día de la Independencia de Indonesia», dijo Purnomosidi.

Detalló, la estación Bni Dukuh Atas fue registrada como la más llena, con 18,159 usuarios de Tap In y 18,061 usuarios de Tap Out. Luego, seguido por la estación Harjamukti, que sirvió 8,576, toque y 9,112 toque usuarios, así como la estación Cikoko que sirvió a 8,319 toque en usuarios y 7,306 toque usuarios.

En general, el flujo de usuarios comenzó a estar lleno de 13.00 a 20.00 WIB. Por lo tanto, para agregar a la animada celebración del 80º Día de la Independencia de Indonesia, el Jabodebek LRT también distribuyó recuerdos en forma de camisetas temáticas en la estación Jati Mulya, TMII, y Dukuh Atas Bni Station el 17 de agosto de 2025.

«Jabodebek LRT todavía impone una tarifa especial de Rp. 80 al 18 de agosto de 2025, con 396 viajes que han estado programados para seguir el patrón de los días de semana», dijo Purnomosidi.

«El mismo día, no se aplicaron servicios de tren especial para mujeres para que todos los usuarios pudieran utilizar toda la serie», dijo.

Para obtener información, de acuerdo con las disposiciones de las vacaciones y la licencia conjunta, los usuarios también pueden llevar bicicletas que no se pongan en pliegues al usar el JabodeBek LRT. Se puede acceder a la información detallada sobre el horario de salida del tren a través de la cuenta oficial de Instagram de Jabodebek @LRT_JABODBEK.