Tarifa IDR 1 MRT a TransJakarta extendida hasta el 1 de enero de 2026

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ha ampliado el período de validez del transporte público gratuito (1 rupia) desde sólo el miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta el jueves 1 de enero de 2026 para facilitar la movilidad de los residentes cuando celebren la víspera de Año Nuevo en la capital.

«¿Por qué hasta el día 1? Porque las disposiciones de tráfico para aquellos que disfrutan o vienen al evento de Año Nuevo hasta las 02.00 todavía están reguladas, por lo que lo hemos extendido hasta el día 1 a las 23.59 WIB. Después volverá a la normalidad», dijo el Gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung en el Ayuntamiento de Yakarta, según informó EntreMiércoles 31 de diciembre de 2025.

Moda transporte lo que es gratis es el bus Transjakarta, MRT Yakarta Y LRT Yakarta, todo está gestionado por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

Pramono hizo un llamamiento a las personas que celebrarán la víspera de Año Nuevo en Yakarta a utilizar el transporte público, no los vehículos privados.

«Aunque el Gobierno de DKI Yakarta también ha preparado estacionamientos, porque hemos hecho que todo el transporte sea gratuito, instamos y esperamos que todos puedan disfrutar del transporte público gestionado por el Gobierno de DKI Yakarta», dijo.

Los lugares para las celebraciones de Nochevieja en Yakarta celebradas por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta incluyen la Plaza Banteng, Sarinah, BNI Dukuh Atas, Semanggi, la Bolsa de Valores de Indonesia, FX Sudirman y la rotonda del Hotel Indonesia (HI).

«Además, hay 12 lugares a nivel de ciudad, a saber, en Kota Tua, Ancol, Taman Literasi, M Bloc Space, Setu Babakan, JIS, Taman Mini Indonesia Indah y en la isla Untung Jawa, islas Seribu», dijo Pramono.

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha proporcionado 36 plazas de aparcamiento alrededor de los escenarios del evento, concretamente a lo largo de Jalan Sudirman-Jalan M/H. Thamrin y Jalan Panglima Polim con una capacidad total para 22.306 coches, 21.132 motos y 182 autobuses.



Transjakarta lanza 200 autobuses eléctricos en Yakarta, el martes 10 de diciembre de 2024. Foto : Muelle. Relaciones públicas del gobierno provincial de Yakarta

Las ubicaciones de estos espacios de estacionamiento incluyen el estacionamiento IRTI Monas, la estación Gambir, Lemhanas, la Biblioteca Nacional, el edificio Gambir Telkom STO, el Ministerio de BUMN, la Torre de Fondos Mutuales, el Edificio Indosat, el Ministerio de Turismo, el lado sur de Banteng Field, el lado este de Banteng Field, la Iglesia Catedral, Wisma Mandiri, el Parque Menteng, Wisma Nusantara y el Edificio Blok M Plaza.