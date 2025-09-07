Target abrirá 500 tiendas a la medianoche para vender el nuevo álbum de Taylor Swift

¿Qué siglo es este? Las aperturas de medianoche para que las tiendas vendan nuevos comunicados de álbumes en este momento se les permite salir a la venta son en gran medida un artefacto de los años 80 y 90, antes de que la transmisión y la descarga se convirtieran en la forma preferida de obtener una gratificación musical inmediata. Pero Taylor SwiftEl próximo álbum es lo suficientemente grande como para agitar un regreso a ese fenómeno pasado.

Objetivo anunció el domingo que las tiendas selectas abrirán a la medianoche hora local el 3 de octubre para vender copias de Swift «La vida de una showgirlÁlbum, incluyendo variantes exclusivas, así como la edición estándar. La cadena cuenta Variedad Que el número de tiendas locales que participan en la apertura de medianoche serán de aproximadamente 500.

El objetivo aún no está revelando qué tiendas harán las aperturas especiales, pero dijo que una página de localización de la tienda se conectaría en línea entre ahora y la fecha de lanzamiento en https://www.target.com/c/the-life-of-a-showgirl-midnight-release-store-locator/ para que los fanáticos sepan qué puntos de venta están participando.

El sorprendente aviso sobre la venta de horas en las ubicaciones físicas se produjo como parte de un objetivo de anuncio realizado alrededor de tres ediciones exclusivas de CD del álbum «Showgirl» que llevará como parte de su asociación desde hace mucho tiempo con la superestrella del pop.

Para cualquiera que no esté desesperado por obtener una copia física en su pijama, todas estas ediciones también están lentas de preventa normal en el sitio web de la cadena.

Las aperturas de medianoche fueron un elemento básico de la venta de música en los días de gloria de los años 80, 90 y principios de la década de 2000, cuando Tower Records todavía gobernaba la Tierra, generalmente sucediendo los martes por la noche, cuando los álbumes se lanzaban los miércoles en lugar de los viernes, como son ahora. En la era moderna, tales aberturas nocturnas son casi desconocidas, cuando los fanáticos pueden acceder fácilmente al mismo material digitalmente en un instante. Allá son Aún en casos bastante raros de las tiendas de Ma-and-PA que ahora constituyen la mayor parte del comercio minorista de música que realiza una apertura de medianoche para un lanzamiento de un acto que tiene un seguimiento particular en ese mercado.

Sin embargo, hay pocas instancias, si es que hay alguna, de un minorista de big-box que abre sus puertas a la medianoche específicamente para un lanzamiento de un álbum, en los viejos tiempos o ahora. Pero Taylor Swift es un vendedor tan monstruo del producto físico que no es difícil ver por qué haría que una minorista nacional considere tácticas inusuales.

A pesar de que Black Friday ya se ha convertido en un fenómeno en línea y causa poco frenesí en la mayoría de las tiendas de ladrillo y mortero, Target vio una gran afluencia en sus tiendas en noviembre pasado cuando una exclusiva edición de vinilo de la versión de lujo de «El departamento de poetas torturados» salió a la venta el día después de un día de gracias junto con un libro de tour exclusivo para ERAS, con el set de inmediato en la venta de más de inmediato en la mayoría de las coronas.

Swift ha sido un vendedor mucho más grande de productos de vinilo que los CD, siguiendo las tendencias generales en el mercado físico, pero parece que va a la longitud adicional para hacer avances con ventas de discos compactos, también en este lanzamiento. Ella ya puso tres ediciones de CD que eran exclusivas de su tienda web a la venta, vendiéndolas rápidamente.

Estos nuevos CD de objetivo hacen eco de la obra de arte de las ediciones físicas Swift que previamente puso a la venta en su tienda web (y también se agotó rápidamente). Las nuevas ediciones incluyen carteles exclusivos. Una es la edición «It’s Astersing», otra es la edición «It’s Rapturosa», y la tercera es la edición «It’s Beautiful».

Variedad está manteniendo un Ejecución de la lista de las diversas variantes de «vida de un showgirl» En LP, CD y, sí, formulario de cassette, que pronto se actualizará para incluir estas nuevas ediciones objetivo.