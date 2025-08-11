Tarea Fina de Argentina, Pablo Giorgelli Cine coproduciendo ‘Patenty’

Tarea buenaun productor en Cannes Camera de o ganador «Acacías«Y la entrada internacional de Oscar de Argentina 2021»Los sonámbulos«, Ha abordado el debut como Director de Director de la Editora Argentina María Astrauskas,» Patrimony «(» Patrimonio «), que también escribió.

«Patrimony» es uno de los proyectos de alto perfil presentado el lunes por el Festival de San Sebastián como parte de su foro de coproducción de Europa-Latin America.

Astrauskas fue editor de «Las Acacias» de Pablo Giorgelli, quien produce «patrimonio» a través de su compañía Pablo Giorgelli junto al cine Juan Pablo Miller de una buena tarea.

Ha sido la compañera artística y de vida de Giorgelli durante unos 20 años, editando todas las películas que ha dirigido.

No muy diferente de «Las Acacias», «Patrimony» también cuenta con un camionero, pero se centra en una mujer, Toni, que trabaja para una cantera de granito de piedra en Tandil, una ciudad en la Pampa Argentina.

Un día, Toni descubre una deuda fiscal vinculada a un automóvil que su padre fallecido desde hace mucho tiempo se había registrado en su nombre para evitar la incautación. La cantidad está mucho más allá de lo que puede pagar, pero debe resolverlo con urgencia de renovar su licencia de conducir o arriesgarse a perder su trabajo. Obligado a profundizar en la historia del automóvil, Toni comienza una investigación reacia: buscar, interrogar, recordar. En el proceso, casi involuntariamente, comienza a armar un mundo olvidado, el suyo.

Para Astrauskas, quien dice que ha estado desarrollando «patrimonio» durante varios años, la historia «cuenta, con un tono cómico, las tensiones que Toni experimenta mientras se enfrenta, por un lado, una labiríntica y una burocracia desactualizada y, por otro lado, las transformaciones tecnológicas en su trabajo en la granja industrial que revela una nueva relación con su pasado». «.

Giorgelli dijo: «El ‘patrimonio’ es una historia humanista que lacios y sin trucos observa los componentes fundadores de una comunidad, tanto concreta como simbólicamente. Confío especialmente en el poder del guión y su universo, pero aún más, en la forma de María. [worked on] Muchas películas como editora y ella sabe exactamente cómo hacer la película que quiere. Esto le da una fuerza y confianza adicionales para su debut como director «.

«Patrimony» fue reconocido el año pasado en la sección de la industria de FICPBA, el festival Internacional De Cine de la Provincia de Buenos Aires, donde obtuvo cuatro premios, incluido el premio principal al mejor proyecto en desarrollo.

Pablo Giorgelli Cine, con sede en Buenos Aires, es mejor conocido como productor de gemas como ‘Las Acacias ”, que ganó múltiples premios en todo el mundo, incluido el Premio Horizontes Latinos de San Sebastian, e» Invisible «, que se estrenó en Venice Horizons y todavía está disponible en el mundo en Netflix.

La fotografía principal está programada para octubre de 2026 en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina.

El 73rd Festival de cine de San Sebastián tiene lugar durante el 19 al 27 de septiembre.