Tarde a Jumbo en la lista de 25 películas aprobaron la selección inicial de FFI 2025

VIVA – Festival Película Indonesia (FFI) 2025 lanzó oficialmente una lista de películas que han aprobado la selección inicial. Hay un total de 25 cineastas en el país que ingresaron a la lista, incluidas las películas populares. Doloroso: Esposa del futuro y animación de taquilla Jumbo.

Esta noticia se anunció a través de cargas en la cuenta oficial de Instagram @FestivalFilmid. En el anuncio, también se reveló que varias películas de terror también entraron en la selección inicial. Uno de ellos es Qodrat 2, quien continuó la historia de la película anterior y se convirtió en uno de los horrores más esperados este año. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Dolor de película: esposa del futuro.

Además, la presencia del trabajo de las directores femeninas también está en el centro de atención. De las 25 películas, hay cinco largos títulos de películas el resultado de las cineastas femeninas que califican. Las cinco películas son el préstamo de Home Sweet, Komang, City War, My Molding Brother y The Book of Sijjin e Illiyyin. Este hecho muestra más espacio para que las mujeres en la industria cinematográfica indonesia muestren la calidad de su trabajo.

Esta etapa de selección inicial es un proceso importante que determinará el siguiente paso. Las películas que lo hacen incluidas en esta lista se volverán a seleccionar para ingresar a la lista oficial de nominación. Después de eso, competirán en varias categorías para competir por los premios más altos en la industria cinematográfica indonesia, la Copa Citra.

Con la inclusión de películas como la tarde y el jumbo, el público está prestando cada vez más gran atención al evento FFI 2025. Por un lado, esto muestra la diversidad de géneros que van desde el drama, la animación, hasta el horror, que puede proporcionar colores en el cine nacional. Por otro lado, FFI 2025 también es un lugar para demostrar que los cineastas nuevos y antiguos mantienen la existencia y la calidad de su trabajo.

El evento FFI no solo se limita a la apreciación, sino también a una apreciación por el arduo trabajo de los cineastas. Se espera que el apoyo comunitario se espera que la industria cinematográfica indonesia continúe desarrollándose, así como produciendo obras que puedan competir en el ámbito internacional.