Taraji P. Henson se une a ‘Why Did I Get Casado 3’ de Tyler Perry.

Nominado a los Oscar Taraji P. Henson continúa su carrera en Tyler PerryEl universo cinematográfico: esta vez uniéndose al elenco del conjunto para la tercera entrega de su franquicia «Why Did I Get Casado».

Henson protagonizará la película, titulada «¿Por qué me volví a casar?«, Junto con las estrellas que regresan Tasha Smith, Sharon Leal, Michael Jai White, Lamman Rucker y Jill Scott. Perry, quien escribió, produjo y dirige la película, también protagoniza una de las ocho amigos de la universidad que lucha con desafíos en sus matrimonios durante su reunión anual.

La logline es la siguiente: Las parejas se reúnen en celebración como la hija de Marcus (White) y Angela (Smith) se prepara para casarse. Después de estar separados durante bastante tiempo, aprenden rápidamente que, por mucho que las cosas cambien, permanecen igual. Al darse cuenta de que sus hijos han crecido para ser tan parecidos a ellos, deben reflexionar sobre los ejemplos que han establecido y hacerse una pregunta antigua, ¿por qué se casaron … otra vez?

Armani Greer, Everett Osborne, Da’vinchi, Laya Deleon Hayes, Jaden Michael, Charles L. Smith, Derrick A. King y Sydney Winbush completan el elenco.

En julio, Perry se burló de que una tercera película de «Why Did I Get Casé» finalmente estaba en proceso publicando la página de portada de la versión «Table Draft» del guión para la película, con el título «¡Voy a sentarse aquí!»

También etiquetó notablemente el elenco principal de la franquicia, incluida Janet Jackson, aunque la leyenda de la música no figuraba en el anuncio oficial del miércoles.

Más por venir …