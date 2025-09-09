Taraji P. Henson, Kerry Washington, Jennifer Hudson

Taraji P. Henson, Kerry Washington, Jennifer HudsonJesse Williams y Michael Ely encabezarán la edición 2025 de CultureconEl festival creativo anual que celebra la cultura, la comunidad y la creatividad.

Descrito como «el mejor regreso a casa creativo», CultureCon tendrá lugar del 4 al 5 de octubre en Brooklyn, Nueva York. La edición de este año, con el tema «Take Space», contará con más de 200 altavoces, incluidos los cabezas de cabecera mencionados anteriormente, así como ejecutivos de varias instituciones culturales líderes. La Semana de la Culturecon del evento principal de dos días (del 29 de septiembre al 3 de octubre), una línea de cinco días de cumbres, paneles, discusiones y oportunidades de redes para creativos y empresarios por igual en una variedad de medios e industrias.

«CultureCon siempre ha sido más grande que una conferencia: es una celebración sobre el espacio sin disculpas, celebrar la cultura y construir el futuro de la creatividad juntos», afirma el CEO e fundador de CultureCon, Imani Ellis. «Lo que más me emociona es ver a nuestra comunidad aparecer unos a otros, compartir recursos y recordarnos que cuando nos unimos, cambiamos lo posible».

CultureCon es parte de la Colección Creativa NYC, que cura y cultiva espacios para que los profesionales y creativos se reúnan, fomenten sus visiones y expandan sus horizontes. Las entradas para el evento están disponibles en el sitio web de Creative Collection NYC.

CultureCon es presentado por Chase Ink, con socios adicionales que incluyen HBO Max, BET, BET, Audible, Hulu Onyx Collective, Spotify, YouTube, Kickstarter, TUBI, NBCUniversal, Bravo, The NFL y Warner Bros. Television Group. Las cumbres en el festival de este año incluyen The Creator Summit, The Founder Summit, The Sports Summit y AI Summit, donde los participantes aprenderán más sobre estas piedras de toque culturales de las voces establecidas y emergentes.