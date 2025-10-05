Taqy Malik protesta por las acusaciones de los fondos de las personas: es calumnia, ¡por favor demuestre!

Yakarta, Viva – Taqy Malik Finalmente apareció al público y dio aclaraciones relacionadas con las acusaciones que arrastraron su nombre últimamente. En una conferencia de prensa celebrada el domingo 5 de octubre de 2025, el joven empresario y predicador enfatizó que nunca había usado los fondos de las personas para obtener ganancias personales, como se informó ampliamente.

El problema se destacaba después de que la noticia circulaba de que Taqy no había pagado miles de millones de rupias en deuda por la compra de una parcela de tierra. La acusación se estaba volviendo salvaje cuando se sospechaba que estaba recaudando fondos para cerrar la deuda. ¿Es cierto? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Respondiendo a eso, Taqy negó firmemente todas las acusaciones que lo arrinconaron.

«Muchos de mis marcos tomaron los fondos de la gente y usaron para fines personales, decidí que era calumnia», dijo Taqy Malik.

Explicó que la recaudación de fondos que hizo no fue para beneficio personal, sino una invitación para dar limosnas que eran voluntarias.

«Hacemos una recaudación de fondos de Rp. 30 mil, una persona solo tiene Rp. 30 mil, solo invito a aquellos que quieren tomar limosnas, por favor, si no lo quiere, está bien», dijo.

Además, Taqy admitió que una serie de acusaciones había dañado su buen nombre y carrera. Inicialmente eligió el silencio, pero la creciente presión pública le hizo sentir la necesidad de proporcionar una aclaración abierta.

«Por favor, aquellos que acusan a la prueba válida también pueden informar a las autoridades», desafió el ex esposo de Salmafina Sunan.

Taqy insistió en que estaba listo para ser transparente para tratar este problema. Espera que el público pueda ver sus buenas intenciones en la construcción de Da’wah y mover a los jóvenes, ni siquiera acusar sin base.

«Tenemos buenas intenciones, queremos construir da’wah, pero si hay algo que hace que este movimiento obstaculice especialmente para matar a mi personaje, no permaneceré en silencio. Por favor, demuestre», concluyó.