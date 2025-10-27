Taquilla de Corea: ‘Chainsaw Man The Movie: Reze Arc’ vuelve a liderar

“Chainsaw Man La Película: Arco de Reze” se mantuvo en el primer puesto de la taquilla coreana con 1,6 millones de dólares en 219.686 entradas entre el 24 y el 26 de octubre, consiguiendo una cuota de mercado del 30,1% en 932 pantallas.

Según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council, la película ha alcanzado los 18,9 millones de dólares desde su estreno el 24 de septiembre. La película adapta el arco «Reze» del exitoso manga de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji mientras su encuentro con el trabajador de un café Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voces incluye a Reina Ueda, Fairouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida. Sony/Crunchyroll se encargan de la distribución en el mercado.

El terror psicológico japonés “The Exit 8” ocupó el segundo lugar con 977.292 dólares y 137.173 espectadores (17,8% de cuota de mercado). Dirigida por Kawamura Genki, la película está protagonizada por Ninomiya Kazunari como un hombre atrapado en un corredor de metro aparentemente interminable donde debe detectar pequeñas anomalías para escapar.

La película coreana “Boss” ocupó el tercer lugar con 398.660 dólares (58.838 entradas), elevando su total acumulado a 15,97 millones de dólares. Dirigida por Ra Hee-chan, la comedia de acción está protagonizada por Jo Woo-jin como Soon-tae, Jung Kyung-ho como Kang-pyo, Park Ji-hwan como Pan-ho y Lee Kyu-hyung como Tae-gyu. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busánse centra en los subordinados de una pandilla que, curiosamente, compiten para evitar convertirse en el jefe mientras persiguen ambiciones personales.

Le siguió el clásico stop-motion “Coraline”, que recaudó 412.856 dólares (58.134 entradas), con lo que su reestreno ascendió a 1,5 millones de dólares. «Parque Chan-wook»No hay otra opción” quedó en quinto lugar con 327.571 dólares (47.604 entradas) para un total de 19,6 millones de dólares. Lee Byung-hun interpreta a Man-su, un especialista en la fabricación de papel despedido que recurre al asesinato en serie para eliminar a sus competidores para un solo puesto de trabajo, sólo para descubrir que el puesto existe para supervisar las pruebas de IA.

En sexto lugar, los japoneses alcanzaron “asesino de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” recaudó 316.549 dólares (41.857 entradas), alcanzando los 41,7 millones de dólares.

“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie” quedó séptima con 235.455 dólares (33.813 entradas; 1,3 millones de dólares acumulados). “One Battle After Another” quedó octava con 191.265 dólares (24.938 entradas; 3,68 millones de dólares acumulados).

El aclamado drama coreano “The World of Love” debutó noveno con 148.882 dólares (21.876 entradas). Dirigido por Yoon Ga-eun, conocido por “The World of Us” (Berlinale 2016) y “The House of Us” (BFI London 2019), el drama se centra en Lee Jooin (Seo Su-bin), de 17 años, una estudiante de secundaria impredecible cuyo arrebato de ira crea efectos en cadena en todo su mundo. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Toronto y se llevó a casa el Premio del Jurado de los Premios Roberto Rossellini y el Premio del Público en la Festival Internacional de Cine de Pingyao‘s sección de Tigres agazapados.

“Armas” completó el top ten con 69.110 dólares (9.428 entradas; 532.008 dólares en total).

Continuando con su trayectoria vertiginosa, los 10 títulos principales ganaron colectivamente 4,7 millones de dólares durante el período del 24 al 26 de octubre, frente a los 5,06 millones de dólares de la semana anterior.