Taquilla de Corea: ‘Chainsaw Man The Movie: Reze Arc’ vuelve a encabezar

Característica de anime japonés “Chainsaw Man La Película: Arco de Reze” encabezó la taquilla coreana por segundo fin de semana consecutivo, recaudando 1,8 millones de dólares con 246.138 entradas en 911 salas y una cuota de mercado del 31,9%.

Según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council, la película ha recaudado 16,6 millones de dólares desde su estreno el 24 de septiembre. La película adapta el arco «Reze» del exitoso manga de Tatsuki Fujimoto. Dirigida por Tatsuya Yoshihara con guión de Hiroshi Seko, la película sigue a Denji mientras su encuentro con el trabajador de un café Reze conduce a un choque entre una conexión íntima y un caos sangriento. El elenco de voces incluye a Reina Ueda, Fairouz Ai, Tomori Kusunoki y Maaya Uchida. Sony/Crunchyroll se encargan de la distribución en el mercado.

La película surcoreana “Boss” se mantuvo en segundo lugar con 806.745 dólares, elevando su total a 15,3 millones de dólares después de 17 días en los cines. Dirigida por Ra Hee-chan, la comedia de acción está protagonizada por Jo Woo-jin como Soon-tae, Jung Kyung-ho como Kang-pyo, Park Ji-hwan como Pan-ho y Lee Kyu-hyung como Tae-gyu. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busánse centra en los subordinados de una pandilla que, curiosamente, compiten para evitar convertirse en el jefe mientras persiguen ambiciones personales.

Nueva entrada “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie» se estrenó en el puesto número 3 con 644.696 dólares (89.684 entradas) en 742 salas. Basada en el manga de Gege Akutami, la película sigue a Gojo Satoru y Geto Suguru, dos hechiceros encargados de proteger a Amanai Riko, una estudiante elegida como el Vaso de Plasma Estelar, mientras son perseguidos por usuarios de maldiciones y un culto religioso.

«Parque Chan-wook»No hay otra opción” ocupó el cuarto lugar con $ 556,055 para un total acumulado de $ 19,1 millones. Lee Byung-hun interpreta a Man-su, un especialista en fabricación de papel despedido que recurre al asesinato en serie para eliminar a sus competidores para un solo puesto de trabajo, solo para descubrir que existe el puesto para supervisar las pruebas de inteligencia artificial.

“One Battle After Another” quedó en quinto lugar con 388.865 dólares (3,3 millones de dólares).

éxito japonés «asesino de demonios: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” ganó 307.164 dólares, elevando su total local a 41,5 millones de dólares. El recién llegado “Weapons” abrió en séptimo lugar con 252.186 dólares.

La animación “Bread Barbershop: The Bakerytown Baddies” sumó $97,270 (acumulando $1,6 millones), y “Your Letter”, otro título de animación, le siguió con $106,561 (acumulando $1,3 millones). Completando el top 10, la película impulsada por la IA “Run to the West” se estrenó con 56.302 dólares repartidos en 245 salas con 13.004 entradas.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente 5,06 millones de dólares durante el fin de semana del 17 al 19 de octubre, frente a los 7,9 millones de dólares del fotograma anterior, continuando el declive progresivo de la taquilla coreana después de la festividad de Chuseok.