Tapones para los oídos Loop Colaboración Swarovski: Compra online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Tapones para los oídos está subiendo el volumen del lujo. La marca belga de estilo de vida, conocida por transformar la protección auditiva en una declaración de moda, se ha asociado con Swarovski lanzar un par de tapones para los oídos con incrustaciones de cristal de edición limitada en honor al 130 aniversario de la casa de diseño austriaca.

el nuevo Bucle x Swarovski Experiencia 2 Los tapones para los oídos están acabados a mano con ocho cristales Swarovski de talla Millenia, engastados en biseles cromados impresos en 3D. Combinando el elegante futurismo de la galardonada filtración de sonido de Loop con el brillo característico de Swarovski, el diseño reimagina los aretes como joyas. Cada par viene con un estuche personalizado adornado con un dije de Swarovski.

DISPONIBLE EL 24 DE OCTUBRE Bucle x Swarovski Experiencia 2

«Esta colaboración marca un hito en nuestro viaje: aventurarnos más allá del control del ruido hacia el mundo de los productos de estilo de vida premium», dijo el cofundador de Loop, Maarten Bodewes, en un comunicado. «La asociación con Swarovski nos permite combinar la artesanía atemporal con la innovación de futuro y redefinir lo que puede representar un tapón para los oídos».

El estatus de culto de Loop en el espacio del estilo de vida continúa creciendo, con más de 20 millones de tapones para los oídos vendidos y c de alto perfil.colaboraciones con Coachella, Tomorrowland y McLaren Racing. La colaboración con Swarovski se une a una lista de asociaciones de la marca de lujo para celebrar su 130 aniversario, incluidas marcas como Puma, Off-White, Oakley, A Swimming Ape, Bearbrick y Gufram.

Fundada en Amberes en 2018 por los ingenieros Bodewes y Dimitri O, Loop Earplugs evolucionó rápidamente de una startup que solucionaba un problema sensorial a una marca de estilo de vida completa que redefine cómo las personas experimentan el sonido. Inicialmente diseñados para proteger la audición sin amortiguar la música o la conversación, la silueta circular característica de la marca y su estética minimalista convirtieron los auriculares funcionales en un accesorio de moda adoptado tanto por los asistentes a festivales, músicos y entusiastas del diseño. Los modelos elegantes y cómodos de Loop vienen en tres versiones principales: Experience, Engage y Quiet.

The Loop x Swarovski Experience 2 se lanza el 24 de octubre el Swarovski.com y en boutiques selectas de Swarovski, seguido de un lanzamiento el 30 de octubre en LoopEarplugs.com.