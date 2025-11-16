Tanto Pilates como Yoga son populares, pero ¿cuál es más eficaz para perder peso?

Jacarta – Perder peso No siempre es necesario hacerlo con un entrenamiento de alta intensidad. Muchas personas ahora eligen métodos de ejercicio más suaves, como pilates Y yoga porque ambos se consideran eficaces para moldear el cuerpo, aumentar la flexibilidad y ayudar a regular la respiración.

Sin embargo, la pregunta que surge a menudo es: ¿cuál es realmente más eficaz para respaldar las caídas? peso corporal? Lanzando desde línea de saludDomingo 16 de noviembre de 2025, ¡aquí está la respuesta completa!

Aunque puedan parecer similares, pilates y yoga tienen enfoques de entrenamiento diferentes. Pilates enfatiza la fuerza central y la estabilidad del cuerpo, mientras que el yoga enfatiza la flexibilidad, el equilibrio y la respiración consciente.

Para saber cuál es más apropiado para tus necesidades, es importante entender cómo funciona cada ejercicio para ayudar a quemar calorías y aumentar el metabolismo.

Diferencias de enfoque en el entrenamiento: fuerza versus flexibilidad

Ilustración de fitness, pilates, yoga.

Pilates está diseñado para fortalecer los músculos centrales, mejorar la postura y aumentar el control del cuerpo. Los movimientos tienden a ser repetitivos y estructurados de modo que implican una mayor activación muscular. Debido a que muchos movimientos implican resistencia y desafían la estabilidad del cuerpo, el pilates puede contribuir a un aumento más consistente en la quema de calorías.

Por otro lado, el yoga tiene muchos tipos, que van desde muy suave hasta de alta intensidad. El yoga que se centra en movimientos fluidos rápidos o posturas prolongadas puede aumentar el ritmo cardíaco y ayudar a quemar calorías.

Sin embargo, en general, el yoga es más conocido por brindar beneficios en flexibilidad, equilibrio y reducción del estrés, lo que indirectamente también apoya el proceso de pérdida de peso.

Quema de calorías y efectos sobre el metabolismo

De media, una sesión intermedia de Pilates puede quemar más calorías que una sesión de yoga suave. Las opciones de yoga más activas pueden acercarse a la cantidad de calorías quemadas con Pilates, pero los resultados dependen en gran medida del tipo elegido.

Los ejercicios de Pilates que se centran en fortalecer los músculos pueden ayudar a aumentar la masa muscular sin agrandar demasiado el cuerpo. Este aumento de masa muscular ayuda al cuerpo a quemar más calorías incluso en reposo. Es por eso que Pilates se considera bastante efectivo para aquellos que desean aumentar el metabolismo de su cuerpo gradualmente.