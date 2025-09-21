Tannishtha Chatterjee lucha contra el cáncer mientras hace el «plato completo» de Busan

Después de hacer su debut como director con «Roam Rome Mein» (2019), que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busan y ganó el premio Marie Claire Asia Star, cineasta y actor indio Tannishtha Chatterjee se enfrentó a su mayor desafío hasta ahora mientras completaba su segundo esfuerzo «Plato completo» – Un diagnóstico de cáncer que amenazó con descarrilar toda la producción. Este año, Chatterjee ganó el premio al director visionario Marie Claire.

«Sí, me diagnosticaron cuando estábamos en la postproducción. Todo se volvió doblemente difícil en una situación ya difícil», revela el director. «No era algo pequeño. Se trataba de si viviré».

El drama social, protagonizado por Kirti Kulhari junto a Sharib Hashmi, Indraniel Sengupta, Monica Degra y Sachin Chaudhary, se centra en Amreen, una mujer musulmana que se convierte en la principal de pan de su familia, desafiando la tradición y el prejuicio. La película explora temas de expectativas de género, discriminación religiosa y la tensión entre el deber familiar y la elección individual, todo filtrado a través de la lente de alimentos y cocción.

«La comida es una idea política: refleja la historia y revela condiciones socioeconómicas», dice el director. «El sabor, la salud y el sustento están formados por clase, disponibilidad y exposición».

Chatterjee, quien se graduó de la Escuela Nacional de Drama en Nueva Delhi y ha aparecido en numerosas películas durante su carrera como actor de 15 años, incluida «Brick Lane» (2007), «Shootout Monsoon» seleccionado por Cannes (2013) y la selección de Toronto «Lion» (2016), se inspiró de la inspiración de la vida real para su último esfuerzo directivo. El proyecto comenzó con Chatterjee viendo de cerca a una trabajadora doméstica, inicialmente encontrando humor en sus quejas sobre los hábitos alimentarios de diferentes hogares. «Mientras cavaba más profundamente, descubrí una historia mucho más convincente», dice ella.

Kulhari, quien anteriormente trabajó con el director como coprotagonista en «Jal», se comprometió con el proyecto antes de que el guión se terminara. «Kirti se convirtió en el personaje y el personaje se convirtió en ella en el proceso de escritura para mí», señala el director. El actor se sometió a una amplia preparación, pasando tiempo en los lugares reales y con los niños que aparecieron en la película.

La producción enfrentó los típicos desafíos de cine independientes, el aumento del financiamiento resultó difícil, pero la crisis de salud del director agregó una complejidad sin precedentes. Como madre soltera que cuidaba tanto a una niña de nueve años como una madre de unos 70 años, se vio obligada a reinventar su enfoque para el trabajo y la vida.

«No sé cómo obtuve la fuerza para superar todo y simplemente decirme a mí mismo que me deja tomar cada día a medida que viene», reflexiona. «Todos hablamos de vivir en el momento. Pero nunca podemos hacerlo sin pensar demasiado sobre el pasado o el futuro. Pero me vi obligado a vivir cada día».

La postproducción se detuvo durante varios meses cuando el director equilibró el tratamiento al completar la película. En lugar de ver esto como un obstáculo, encontró el proceso terapéutico. «Terminar la película fue parte de mi proceso de curación. Sentarse en las sesiones de música, revisar la edición en los lugares fueron parte de la curación».

La película emplea toques de realismo mágico para transmitir la vida interior de Amreen. «Cuando leí una novela, el monólogo interno de un personaje se revela a través de la descripción del escritor de sus pensamientos. En una película intenté hacerlo a través de la visualización, que puede ser mágica y transportadora».

A pesar de abordar problemas sociales pesados, el director tuvo cuidado de evitar la predicación. «A menudo se convierte en predicación cuando tratamos de imponer nuestras propias moralidades en las historias de las que nos inspiramos. Traté de evitar eso», dice ella. «La vida (como es) tiene todos estos temas y no necesitamos imponer nada externamente».

La experiencia ha cambiado su perspectiva sobre el cine como un arte colaborativo. «Con cada película, creo que también aprendemos a dejar de lado nuestros egos. El cine es un proceso tan profundamente colaborativo. Para mi visión de dar vida, tuve que confiar en los increíbles talentos de los demás».

Mirando hacia el futuro, el director se centra en su salud mientras desarrolla una actuación en el escenario sobre «los últimos nueve meses increíblemente difíciles de mi vida» con dos colaboradores. A diferencia de «Full Plate», este proyecto la verá regresar a la actuación en lugar de dirigir.

«Tengo que cuidar mi salud», dice simplemente, un recordatorio de que incluso en una industria obsesionada con el próximo proyecto, a veces la historia más importante es la de la supervivencia misma.