Yakarta, Viva – Equipo nacional de Tanjung Verde está talando una nueva historia en su viaje de fútbol. El pequeño archipiélago en África occidental ahora está a solo un paso para garantizar las entradas para las finales. 2026 Copa del Mundo que se llevará a cabo en los Estados Unidos, Canadá y México.

En el partido crucial de la calificación de la Zona Africana el 9 de septiembre de 2025, Tanjung Verde derrotó con éxito al gigante africano, Camerún, con un puntaje delgado de 1-0. El gol único de Jovane Livramento en la primera ronda aseguró una victoria importante, mientras que confirma la posición de Tanjung Verde en la parte superior de la clasificación del Grupo D.

Con una ventaja de cuatro puntos sobre Camerún y dejando solo dos partidos más contra Libia y Eswatini, Tanjung Verde es ahora un fuerte favorito para ganar boletos automáticos para la Copa del Mundo.

La victoria sobre Camerún fue recibida con una gran fiesta. Miles de seguidores que empacaron el estadio inmediatamente se dispersaron al campo cuando sonó el silbato largo. Flare Smoke, Cheers y Victory Dance ilustran cuán valioso es este resultado para el país con una población de alrededor de 600 mil personas.

Fernandes yuranLas esperanzas de PSM en el escenario mundial

Uno de los nombres que le llamó la atención fue la tarifa de Fernandes, defensor PSM Makassar en la Super League Indonesia. En marzo de 2025, recibió una primera llamada al equipo nacional de Tanjung Verde para la calificación de la Copa Mundial contra Mauricio y Angola.

Yuran luego se sometió a un debut internacional en un partido amistoso contra Malasia en Kuala Lumpur, el 29 de mayo de 2025. El partido terminó en un empate 1-1, así como el primer paso marcado de Yuran con el equipo nacional.

Si Tanjung Verde realmente se clasificó para la Copa Mundial 2026, Yuran Fernandes tiene la oportunidad de aparecer en el evento de fútbol más grande del mundo. Este es sin duda un gran orgullo para PSM Makassar y el fútbol indonesio, considerando que rara vez hay jugadores de la Super League que tienen la oportunidad de aparecer en la Copa Mundial.

Si logró romper las finales, Tanjung Verde se convertirá en uno de los países debutantes en la Copa Mundial 2026. Seguirán los pasos de los países no tradicionales africanos que comienzan a mostrar sus dientes en el escenario mundial, además de abrir un nuevo capítulo en la historia del fútbol de Tanjung Verde.

Ahora, toda la atención está en el escuadrón de cuidado de Bubista. ¿Tanjung Verde puede completar este extraordinario viaje y volar sus banderas en la Copa del Mundo por primera vez?