¡Tangsel sigue siendo una emergencia de residuos!

Tangerang del Sur, VIVA – Gobierno de la ciudad de Tangerang del Sur (Pemkot) (Tangsel), la provincia de Banten amplió el estatus emergencia contramedidas basura en esa zona, durante los próximos 14 días.

La secretaria de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) para Tangerang del Sur, Essa Nugraha, dijo que se recomienda que la extensión del estatus dure dos semanas, del 6 al 19 de enero de 2026.

«Durante el período de extensión, la atención se centrará en optimizar la limpieza y el transporte de residuos, así como en optimizar la aplicación del comportamiento de eliminación de residuos», dijo en South Tangerang, el jueves 6 de enero de 2026.

Ilustración de basura en el sur de Tangerang

Dijo que durante el período de emergencia para el manejo de desechos, el equipo del grupo de trabajo (grupo de trabajo) se concentrará en transportar la basura que se ha acumulado en varias áreas.

El jefe del Servicio de Información y Comunicación de Tangerang del Sur (Diskominfo), Tb Asep Nurdin, dijo que la extensión se basó en los resultados. evaluación la primera fase del estado de emergencia de residuos que finaliza el lunes 5 de enero de 2026.

«El Gobierno de la ciudad de South Tangerang ampliará el estado de respuesta de emergencia para la gestión de residuos», dijo.

Explicó que la ampliación se basó en los resultados de una evaluación donde aún se encontraron montones de basura, por lo que fue necesario manejo adicional.

Con la ampliación de este estatus espera que el tratamiento del problema de los residuos sea más óptimo.

El gobierno de la ciudad de Tangsel arrastró cientos de toneladas de basura durante la festividad del Eid al-Fitr.

«Esta extensión tiene como objetivo garantizar que los servicios de limpieza sigan siendo óptimos y que las condiciones de la ciudad vuelvan a la total normalidad», dijo. (Hormiga)