Tangsel Declara Estado de Área de Emergencia de Residuos hasta el 5 de enero de 2026

Serpong, VIVA – Gobierno de la Ciudad (Gobierno de la Ciudad) Tangerang del Sur (Tangsel), Banten, estableció el estado de respuesta de emergencia basurabasado en la decisión del alcalde de Tangsel Número: 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 relativa a la respuesta de emergencia a la gestión de residuos, vigente del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

Secretario de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD), Ciudad de Tangerang del Sur, Essa Nugraha, dijo que la decisión de emergencia de lidiar con los desechos siguió a los resultados de un estudio sobre el problema de los desechos realizado por el BPBD local.

«Estamos estudiando varios indicadores, desde el nivel de amenaza de contaminación del aire y del agua», dijo Essa Nugraha en Tangerang, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Montones de basura bajo el paso elevado de Ciputat, Tangerang del Sur

Según Essa, BPBD de South Tangerang vio un nivel de amenaza de daño ambiental, dijo, por lo que se recomendó emergencia de residuos durante 14 días y tan pronto como sea posible activar o formar un grupo de trabajo de emergencia para el manejo de desechos.

Essa dijo que dentro de la composición del grupo de trabajo estaban los campos de gestión de residuos, el campo de cambio de comportamiento y el campo de datos e información pública. «También hay áreas de aplicación de la ley y disciplina, así como de secretaría», dijo.

Anteriormente, el problema de los residuos en la ciudad de South Tangerang había estado en el centro de atención a escala nacional en las últimas semanas. En diversas esquinas y caminos se pueden observar montones y basura esparcida.

Varias montañas de basura parecen perturbar la belleza o la estética de la ciudad, además de tener un impacto en la salud de los residentes y perturbar las actividades económicas.

Para solucionar el problema de los residuos se han adoptado diversas medidas y la asistencia del Ministerio de Medio Ambiente (KLH). Luego, el gobierno de la ciudad de South Tangerang está acelerando la disposición del sitio de disposición final (TPA) de Cipeucang, Serpong, agregando instalaciones de vertedero o lugares de almacenamiento de desechos en esa área.

Aparte de eso, el gobierno local también ha aumentado la capacidad de los lugares de almacenamiento de residuos en la TPA. Varias soluciones para abordar los residuos incluyen la gestión de tecnología a través de programas proyectados para la construcción de unidades de gestión de residuos en energía eléctrica (PSEL). (hormiga)