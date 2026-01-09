Tangerang del Sur paga 90 millones de IDR al día para eliminar la basura en Cileungsi

Tangerang, VIVA – Gobierno de la Ciudad (Gobierno de la Ciudad) Tangerang del Sur (Tangsel), Banten, pagar la tasa de enajenación basura al sitio de disposición final (TPA) administrado por PT Aspex Kumbong en la región cilungsiRegencia Bogorpor valor de 90 millones de IDR por día.

«La cuota es de 200 toneladas, con un impuesto de 450 mil IDR (por tonelada)», dijo la vicealcaldesa de Tangerang del Sur, Pilar Saga Ichsan en Tangerang, el viernes 9 de enero de 2026.

Según él, a través de la colaboración empresarial de procesamiento de residuos con PT Aspex Kumbong, ubicada en Jalan Raya Narogong, Cileungsi, se acordó pagar un impuesto por parte del Gobierno de la ciudad de South Tangerang de 90 millones de IDR por día.

Esta medida, dijo Pilar, también ha sido reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente (KLH) como un esfuerzo de manejo a corto plazo para que los residuos no se acumulen en los espacios públicos.

«Mientras esperamos el proceso de construcción en Cipeucang TPA, estamos colaborando entre regiones. Es lo mismo que DKI Yakarta está haciendo con Bekasi y esto es realmente normal. Sin embargo, tenemos límites porque esto no puede continuar de forma continua. Y por ahora, la cooperación en la gestión de residuos no es con Cileungsi sino con las empresas», explicó.

Reveló que además de esperar la construcción de instalaciones de máquinas trituradoras de residuos en Cipeucang TPA, Serpong. Por lo tanto, el Gobierno de la ciudad de South Tangerang debe tener 5.000 metros cuadrados de terreno y esto debe ser a través de la colaboración entre sectores, incluida la comunidad circundante.

«Ahora la gente también tiene un proceso a la hora de comprar tierras. Comprar tierras no significa comprarlas ahora y tirarlas mañana», dijo.

Aparte de eso, el proyecto planificado de procesamiento de residuos para convertir energía eléctrica (PSEL) en Cipeucang requiere un área de 5 hectáreas. Por lo tanto, la solución a corto plazo para los residuos en el sur de Tangerang es eliminarlos temporalmente en el área de Cileungsi a través de la colaboración comercial con empresas locales.

«Pero hay límites. Buscamos la cooperación más eficaz, más eficiente y más rentable», afirmó.

Bogor instala un ‘freno de emergencia’

Mientras tanto, el Gobierno de la Regencia de Bogor, en Java Occidental, ha puesto un «freno de emergencia» a los planes de continuar enviando desechos desde la ciudad de South Tangerang al área de Cileungsi porque los aspectos legales y la capacidad de procesamiento no se consideran claros.

El secretario regional de Bogor Regency, Ajat Rochmat Jatnika, dijo que esta postura se adoptó después de la comunicación sobre la oferta comercial de procesamiento de residuos de PT Aspex Kumbong, que se encuentra en Jalan Raya Narogong, Cileungsi.

«El juicio ha estado en marcha durante una semana y han surgido planes para continuar. Yo digo, esperen un minuto. No continúen hasta que se informe y se discuta», dijo Ajat en Cibinong, el jueves 8 de enero de 2026.

Según Ajat, el gobierno regional no puede simplemente aceptar seguir enviando residuos sin una claridad total sobre los aspectos operativos del negocio de procesamiento, considerando que el tema de los residuos es un tema delicado que tiene un impacto directo en la comunidad.

Explicó que el documento inicial recibido por el Gobierno de Bogor sólo explicaba que el tipo de residuos que se pueden procesar en general son los residuos de papel, mientras que el manejo de los residuos de tela y otros tipos no se explica en detalle.

Además del tipo de residuos, dijo Ajat, la capacidad de procesamiento también es una preocupación importante. El gobierno local no quiere que se acumulen residuos debido a la capacidad limitada, lo que provoca putrefacción y perjudica a los residentes locales.

«Lo que se necesita es claridad. Porque si surgen problemas sobre el terreno, se culpará al gobierno», afirmó Ajat.

Reveló que aunque las condiciones en las zonas de envío eran urgentes y había un memorando de entendimiento a corto plazo durante aproximadamente una semana, hasta ahora no se había acordado ninguna cooperación a largo plazo.

Por otro lado, la actividad de entrada y salida de camiones basureros por el lugar también comienza a generar quejas de los vecinos. Ajat enfatizó que la intensidad del transporte debe ajustarse a la capacidad de procesamiento disponible.

Según él, el procesamiento de residuos realizado por PT Aspex Kumbong es específico y no cubre todos los tipos de residuos, mientras que el plan de eliminación de Tangsel cubre varios tipos de residuos porque la zona está atravesando una crisis de residuos.

«No dejemos que los residuos se acumulen, no se manejan adecuadamente, no hay asistencia y al final los residuos se pudren, lo que es perjudicial para la comunidad», explicó Ajat.