Tan sofisticado que este coche puede viajar por Java una vez

China, EN VIVO – Antes del lanzamiento oficial, XPeng anunció nuevos detalles sobre el vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) X9, un automóvil familiar de lujo para siete pasajeros que ahora es el modelo insignia mundial de la compañía china.

Como se informó VIVA Automotriz de CnevpostViernes 24 de octubre de 2025, XPeng explica que el X9 EREV combina una batería de 63,3 kWh de capacidad con un depósito de combustible de 60 litros.

Esta combinación permite al coche recorrer una distancia de hasta 1.602 kilómetros con una sola carga y repostar. Esta cifra supera con creces la mayoría coche electrico o cualquier otro híbrido del mercado actual.

Este modelo es también el primer monovolumen de XPeng y el primer automóvil que utiliza un sistema de muy largo alcance. El X9 fue desarrollado para satisfacer las necesidades de los consumidores globales que desean un automóvil eléctrico eficiente, pero práctico para viajes largos.

El director ejecutivo de XPeng, He Xiaopeng, dijo que la razón por la que su empresa lanzó la variante EREV fue por las diferencias en las condiciones de infraestructura y las necesidades de los usuarios en varios países.

«XPeng es una empresa automotriz basada en inteligencia artificial con un mercado global. Por lo tanto, tenemos que utilizar un enfoque tecnológico diverso para satisfacer las necesidades de los usuarios en cada región», afirmó.

Para garantizar la confiabilidad, el X9 EREV ha sido probado en varios países y en diversas condiciones de la carretera. Como resultado, se afirma que este automóvil puede brindar una experiencia de conducción eficiente y flexible en diversas situaciones.

Anteriormente, XPeng también había introducido un sistema avanzado llamado Kunpeng Super Electric System a finales de 2024. Este sistema es capaz de proporcionar una distancia combinada de hasta 1.400 kilómetros, con un kilometraje eléctrico puro de alrededor de 430 kilómetros. El X9 EREV es el primer coche que utiliza esta tecnología.

En términos de tamaño, el X9 EREV mide 5.316 mm de largo, 1.988 mm de ancho, 1.785 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 3.160 mm. El coche es ligeramente más largo que la versión puramente eléctrica, aunque el resto de dimensiones siguen siendo las mismas.

XPeng también está preparando variantes EREV para otros modelos como el sedán G7, G6 y P7+. Este paso muestra la seriedad de XPeng en expandir su línea de automóviles híbridos y llegar a más consumidores.