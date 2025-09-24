Tan lento, Florian Wirtz debería ir al Bayern de Múnich, no al Liverpool

VIVA – Legend del equipo nacional alemán y ex CEO Bayern de MúnichKarl-Heinz Rummenigge, dijo que el joven centrocampista alemán, Florian WirtzTal vez se beneficie más si te unes al Bayern Munich que Liverpool.

El nombre Wirtz fue el objetivo del Bayern en el mercado de transferencias el verano pasado, antes de que Liverpool sellara su transferencia por valor de £ 116 millones de Bayer Leverkusen.

Durante las últimas dos temporadas en Leverkusen, Wirtz se desempeñó brillantemente con un puntaje de 21 goles y 25 asistencias. Sin embargo, su desempeño en Liverpool hasta ahora no ha sido como se esperaba, sin objetivos o asistencias en sus primeras seis apariciones.

«Honestamente, todavía siento pena por Florian Wirtz porque, en mi opinión, el jugador será mejor si está en el Bayern Munich que en el Liverpool», dijo Rummenigge, que ahora está sentado en el tablero de supervisión del Bayern, a SportBild.

Rummenigge agregó, Bayern podría traer a Wirtz. Pero consideró que el club bávaro era lo suficientemente sabio como para no ser llevado ‘locura financiera’ cada vez.

«Siempre digo que queremos lograr el éxito de los deportes, pero debemos ser una forma financiera seria y saludable. Tenemos un gran equipo este año. Cuando tres jugadores que están lesionados pronto, tendremos un equipo extraordinario», dijo.

Mientras tanto, el mismo Wirtz enfatizó que no entraría en pánico a pesar de que el comienzo de su carrera en Liverpool estaba corriendo lentamente.

«Sí, por supuesto que quiero anotar o recolectar algunos puntos. Pero lo que sea que la gente diga, mantengo la calma», dijo Wirtz.

Añadió: «Conozco mi habilidad, y estoy seguro de que mostraré el mejor rendimiento en el campo algún día. Solo trato de desempeñarme mejor que antes cada vez que juego. A veces hay una fase en la que todo no sale bien; a menudo no lo he experimentado en mi carrera.

«Tan pronto como pasé esa fase-incluso, aunque sonó fuerte, porque en realidad no jugué mal, es solo que no he obtenido puntos, todo estará bien. No es ningún secreto que quiero más contribuciones hasta ahora, pero soy paciente, y conozco mi habilidad. Tarde o temprano, todo volverá a la normalidad».