¡Tan leal! Esto es lo que Ririn Dwi Ariyanti hizo por Ijonk en prisión

VIVA – En medio de la conmoción de casos legales que atrapan Jonathan Frizzyactriz Ririn Dwi Ariyanti muestra lealtad y pleno apoyo a los hombres que se llaman familiarmente Ijonk Eso. Jonathan se encuentra actualmente en un proceso legal relacionado con el presunto abuso de drogas duras a través de los medios de comunicación vapeUn caso que ha robado la atención pública desde mayo de 2025.

El apoyo de Ririn se reveló a través de la declaración del abogado de Jonathan, Ida Bagus Ivan Darmadipja, después de la audiencia en el Turnang District Court el miércoles 13 de agosto de 2025.

Según Ivan, Ririn brinda activamente apoyo moral al visitar Ijonk en el Centro de Detención. Esta visita se llevó a cabo para garantizar que Ijonk se mantuviera fuerte para enfrentar el proceso legal en curso.

«Ririn una vez visitó y había brindado apoyo a través de nuestro equipo legal. Es la intensidad a menudo o no, sí, solo estándar», dijo Ivan.

Cada visita de Ririn siempre estuvo acompañada por el equipo de asesoramiento legal de Ijonk, lo que demuestra que este paso se llevó a cabo con precaución.

«Siempre acompañamos», dijo Ivan.

Como un amigo o pariente cercano, Ririn no vino con manos desnudas. Esta mujer de 39 años trae una serie de necesidades diarias de Ijonk, como la comida y la ropa, para apoyar su comodidad mientras está bajo custodia.

«Sí, al igual que una visita, traiga comida, ropa como esa. Y brinde apoyo», dijo Ivan.

Además, Ivan reveló que Ririn también había visitado Ijonk antes de que se celebrara una de las audiencias, con el objetivo de proporcionar entusiasmo adicional.

«Antes del juicio, Ririn visitó también para brindar apoyo», agregó.

Aun así, Ivan no ha podido confirmar si Ririn volverá a visitar el último después del juicio. Sin embargo, enfatizó que la comunicación entre Ririn, la familia y el equipo legal tuvieron lugar intensamente.

«No hemos podido confirmarlo para eso, ya sea que después del juicio Ririn visitó o no. Solo claro, Ririn y su familia se comunican intensamente con nosotros, brindando apoyo a Ijonk», concluyó Ivan.

Para obtener información, Jonathan Frizzy fue nombrado sospechoso en el caso del abuso de drogas duras a través del vape desde el 5 de mayo de 2025. Este caso es un desarrollo de operaciones de las Aduanas y Aduanas del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en marzo de 2025, que reveló la circulación de drogas duras.