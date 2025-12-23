Tan harto del árbitro, esto dijo el técnico de Persija tras ser derrotado por Semen Padang

VIVA – Entrenador persia Jacarta, Mauricio Souzadecidió guardar silencio sobre el liderazgo del árbitro después de que su equipo perdiera ante Semen Padang en la semana 15. Superliga 2025/2026.

El partido que se disputó en el estadio H Agus Salim de Padang el lunes 22 de diciembre de 2025 finalizó con marcador de 0-1 a favor de los locales. El partido estuvo caliente y se prolongó hasta el minuto 107.

El árbitro Steven Yubel Poli fue lo más destacado del partido. El árbitro de Manado mostró un total de siete tarjetas amarillas y dos rojas, todas ellas para los jugadores de Persija, Figo Dennis y Fabio Calonego.

Varias decisiones arbitrales se consideraron controvertidas, una de las cuales fue cuando Emaxwell Souza anuló un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad. El gol fue anulado por una infracción anterior cometida por Allano Lima contra un jugador de Semen Padang.

Esta decisión hizo que el objetivo emocional de Emaxwell pareciera en vano. Por otro lado, Persija también se sintió en desventaja porque varias infracciones de los jugadores locales no resultaron en tarjetas rojas.

Sin embargo, Mauricio Souza optó por no extender la polémica. El técnico brasileño admitió que estaba cansado de hablar de árbitros.

“No quiero hablar más del árbitro”, dijo Mauricio Souza después del partido.

El ex entrenador del Madura United reveló que desde que entrenó por primera vez en Indonesia en 2023, a menudo le sorprendió el liderazgo de los árbitros en la liga.

«Siempre hablaba de árbitros. Ahora ya no quiero», dijo.

Mauricio cree que sobre las asignaciones arbitrales deben hablar los medios y la afición y no el club.

«Son los periodistas y los simpatizantes los que deben hablar. Los periodistas deben hablar», subrayó.