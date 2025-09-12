Tampoco un marido y una mujer

VIVA – número Erika Carlina Devolvió la atención del público después de que se convirtió oficialmente en madre. Erika que dio a luz al hijo de su relación con Dj panda afirmó no exigir vivir de su padre biológico.

Leer también: Los fanáticos que afirmaron tener hijos de DJ Panda aparecieron, pidiendo ayuda porque fueron abandonados



Como se sabe, hace un tiempo, Erika Carlina había hecho una escena con su reconocimiento que estaba embarazada de un niño de DJ Panda. Sin embargo, la relación entre los dos aparentemente no fue sin problemas. De hecho, después de decidir separar y cancelar el matrimonio, Erika había recibido una amenaza del DJ. Esta condición hace que su relación sea más tenue. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Más popular: se destaca la historia educativa de Erika Carlina, Ahmad Dhani Sentil Ariel Noah



Cuando se le preguntó acerca de una vida, Erika admitió que no pidió ganarse la vida con DJ Panda para su hijo llamado Andrew Raxy Neil.

«¿Yo (pregunto) se gana la vida? No, no», dijo Erika, citada de la carga de video en Instagram @nyinyir_update_official el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Subir una tarjeta familiar, los internautas se sorprenden al ver la historia educativa de Erika Carlina



Erika explicó que soportaría el costo de vivir solo a su hijo. Para él, esta es una forma de autoconciencia porque su estatus no está en el vínculo del matrimonio con DJ Panda.

«No hay razón, no hay razón porque realmente te conoces, el significado no es un esposo y una esposa», continuó Erika.

Comentarios de los interuntos

La declaración de Erika, por supuesto, invitó a una variedad de reacciones de los ciudadanos. Hay quienes brindan apoyo porque juzgan a Erika como una mujer independiente y se atreven a ser responsables de su elección.

«Genial … una chica independiente, de mente abierta, sí … especialmente si quieres quererlo pero no el matrimonio … el que ptg si el DJ panda todavía no es rechazado … porque esa es la sangre de su carne también …»

Sin embargo, no unos pocos que realmente emitieron críticas picantes. Algunos evalúan lo que Erika experimentó fue una consecuencia de su decisión de vida.

«Lo juro, no puedo verlo, no puedo avergonzarme, quedar embarazada fuera del matrimonio se vuelve común. Eres un juramento, no importas».

También hay quienes se sienten aburridos con esta noticia y evalúan el problema que ya no deberían ser designados para el público.

«Todavía en el amor de Ajirrr, el pastel, la noticia es como la demostración».