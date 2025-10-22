Tamil Nadu se prepara para que la depresión golpee la costa norte en medio de fuertes lluvias







Varios distritos en Tamil Nadu y Puducherry continuaron recibiendo fuertes lluvias el miércoles mientras un área bien marcada de baja presión sobre el suroeste de la Bahía de Bengala mostraba signos de intensificación, según el Centro Meteorológico Regional (RMC), informó la agencia de noticias ANI.

El sistema, que se movía hacia el noroeste desde la costa norte de Sri Lanka, tenía su centro cerca de la costa de Tamil Nadu el miércoles por la mañana. Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), es probable que se intensifique hasta convertirse en una depresión sobre el suroeste y el centro-oeste de la Bahía de Bengala, frente a las costas norte de Tamil Nadu y sur de Andhra Pradesh, durante las próximas 12 horas. Se espera que avance tierra adentro a través del norte de Tamil Nadu, Puducherry y el sur de Andhra Pradesh en las próximas 12 horas.

Mientras tanto, otra zona de baja presión bien marcada sobre el sureste del Mar Arábigo se ha intensificado hasta convertirse en una depresión. El sistema está situado a unos 630 km al oeste-suroeste de Aminidivis (Lakshadweep) y 1020 km al suroeste de Panaji (Goa). Según IMD, es probable que la depresión se mueva lentamente hacia el noroeste durante las próximas 24 horas, informó ANI.

Tamil Nadu y Puducherry ya han informado de precipitaciones generalizadas. entre las 8:30 am del martes y las 5:30 am del miércoles, Cuddalore registró la mayor precipitación con 174 mm, seguida de Puducherry (147 mm) y Nungambakkam en Chennai (86,4 mm). Otras cifras de precipitaciones importantes incluyen Tondi (65 mm), Pamban (63 mm), Menambakkam (52,5 mm), Karaikal (43 mm) y Nagapattin (42 mm), según me informan.

Varios distritos del interior también recibieron lluvias moderadas, incluidos Madurai (41 mm), Tiruchirappalli (28 mm) y Salem (18,9 mm). Las estaciones meteorológicas automatizadas informaron lluvias particularmente intensas en Puducherry (146,5 mm), Kalavai (100 mm), Neyveli (95 mm) y Chennai AWS (89 mm). Las precipitaciones más altas registradas en las estaciones de pluviómetros automáticos se registraron en Periya Kalapet, Puducherry (247,5 mm), seguido de ACS Medical College, Kanchipuram (84,5 mm) y Phonamallee, Tiruvalal (82 PM), informó I.

Dado que es probable que el sistema de la Bahía se intensifique aún más, el IMD ha advertido sobre lluvias intensas o muy intensas sobre la costa norte de Tamil Nadu, Puducherry y el sur contiguo de Andhra Pradesh en las próximas 24 horas. Se ha aconsejado a los pescadores que no se aventuren en el suroeste y en el centro-oeste de la Bahía de Bengala debido a las condiciones climáticas turbulentas.

Además, los modelos meteorológicos indican la formación de otro zona de baja presión hacia finales de mes, que también puede intensificarse hasta convertirse en un ciclón.

