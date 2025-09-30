Tamil Nadu: Congreso MP KC Venugopal Inspecciona el sitio de Stampede en Karur







Secretario General del Congreso (Organización) y MP KC Venugop El martes, inspeccionó el lugar en Karur, donde estalló una estampida durante un evento público de Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) jefe y actor Vijay que cobró 41 vidas.

Venugopal fue informada sobre el incidente y la situación actual en Karur.

Mientras tanto, la delegación de ocho miembros de la Alianza Nacional Democrática, designada por BJP National Presidente JP Nadda y dirigido por la diputada de BJP Hema Malini, también inspeccionó el lugar del incidente.

La delegación, que incluye a los parlamentarios de BJP, Anurag Thakur, Tejasvi Surya, Braj Lal, Apajita Sarangi, Rekha Sharma, Shrikant Shinde de Shinde de Shiv Sena y Putta Mahesh Kumar del Telugu Desam Parthy (TDP), interactuada con el público en Karur.

La delegación investigará las circunstancias que condujeron al 27 de septiembre estampidaReúnase con las familias afectadas y presente un informe.

Hoy temprano, los miembros del Consejo de Trichy Corporation rindieron homenaje a las víctimas de Stampede.

La reunión del consejo de la Corporación de la Ciudad de Tiruchirappalli se celebró hoy bajo el liderazgo del alcalde M. Anbazhagan, en presencia del alcalde J. Divya y el Comisionado Adjunto K. Balu.

Presidentes Zonales Andaal Ramkumar, Durgadevi y P. Jayanirmala, junto con miembros del consejo, Oficiales de Bienestar de la Ciudad, Ingenieros Ejecutivos, Comisionados Asistentes, Asistente Ejecutivo. ingenierosy funcionarios de salud, participaron en la sesión.

En la reunión, los miembros observaron un silencio de dos minutos para llorar a las víctimas de la tragedia de Karur Stampede.

In a Development Into the case, carur city police have arrested Tamilaga Vettri Kazhagam`s (TVK) Kazhagaam`s (TVK) Kazhagam`s (TVK) Kazhagam`s (TVK) Kazhagam`s (TVK) karur West Secretary, Mathiyazhagan, in connection with the stampe during the party chief vijaja`s rally, which claimed 41 vidas, ADGP Davidson Devairirabirabiratham le dijo a Ani.

La policía también arrestó a Paun Raj, el funcionario de la ciudad de Karur que organizó banderas y pancartas flexibles para el mitin. Paun Raj fue arrestado mientras proporcionaba refugio al funcionario de TVK Mathiyazhagan, dijo el ADGP durante una llamada telefónica.

De acuerdo a Chennai La policía, YouTuber y el periodista Felix Gerald también han sido arrestados en relación con el incidente.





