





El primer ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin, describió el miércoles el 130º Proyecto de Ley de Enmienda Constitucional Como un «proyecto de ley negro» para imponer casos contra oponentes políticos en el poder y eliminarlos.

El primer ministro dijo que el arresto de 30 días significó la eliminación de un CM electo sin ningún juicio o condena por parte de un tribunal. Sin embargo, era simplemente un diktat del BJP.

En una publicación en las redes sociales, el CM dijo: «La enmienda constitucional 130 no es una reforma; este es un día negro y este es un proyecto de ley negro. Condeno firmemente este proyecto de ley, que golpea la raíz misma de la democracia, y pido a todas las fuerzas democráticas que se unan contra este intento de convertir la India en un dictadura. BJP El gobierno ha decidido contaminar la constitución y sus fundamentos democráticos convirtiendo a India en una dictadura bajo el primer ministro «.

Además, alegó que después de la «exposición del robo de votos», el mismo mandato sobre el cual se formó el gobierno de la Unión BJP está en serias cuestiones.

«Su legitimidad es dudosa. Habiendo robado el mandato de la gente a través del fraude, el BJP ahora está desesperado por distraer la atención pública de esta exposición. Para hacer eso, han traído el 130 ° Proyecto de Ley de Enmienda Constitucional. Líder, sin ninguna condena o juicio «, acusó.

Esta «enmienda inconstitucional» ciertamente será atacada por los tribunales porque la culpa se decide solo después del juicio, no por el mero registro de un caso. Este es un intento siniestro de intimidar a los partidos regionales en la NDA, cuyos líderes son CMS o ministros en varios estados, «quédate con nosotros o de lo contrario», dijo Stalin.

«El primer movimiento de cualquier dictador emergente es darse el poder de arrestar y eliminar a los rivales del cargo. Eso es exactamente lo que este proyecto de ley busca hacer», el fallo Dmk dijo el jefe.

El líder de Tamil Nadu BJP, K Annamalai, respondió a Stalin, diciendo que la oposición de DMK a la 130ª Enmienda Constitucional no fue una sorpresa, ya que la corrupción fue «la única constitución» seguida de la Alianza Indi.

Dirigiéndose a CM Stalin, Annamalai dijo que nada era más negro o insultante que que un ministro arrestara por cargos de lavado de dinero (bajo el efectivo por estafa de trabajo) retenido como ministro sin cartera y denominó el régimen de DMK como un «gobierno desvergonzado».

«Su desvergonzado gobierno restableció el ministro Thiru Senthil Balaji a la misma cartera que tenía anteriormente después de su liberación de la prisión. Más tarde fue despojado del ministerio luego de fuertes críticas de la Corte Suprema. ¿Desea que repitamos lo que la Corte Suprema recientemente sobre las tácticas de retraso de su gobierno desvergonzado? Puesto como Ministro Principal durante muchos meses a pesar de ser encarcelado por cargos de corrupción «.

Cuando el Tribunal Supremo Apretó la representación de la Ley de la Pueblo, la Sección 8 (4), al entonces gobierno de la UPA, a toda prisa, se le ocurrió una ordenanza para proteger a sus legisladores que debían ser condenados. El nombre de la alianza ha cambiado hoy, pero su lema sigue siendo el mismo.

«Tu oposición a la 130ª Enmienda Constitucional no es una sorpresa; la corrupción es la única constitución que tu alianza realmente cumple».

Ministro del Interior de la Unión Que shah El miércoles, presentó tres proyectos de ley en Lok Sabha para la eliminación del primer ministro, ministros principales y ministros arrestados por cargos penales graves por 30 días, lo que provocó protestas feroces de la oposición.

Los borradores de leyes fueron remitidas a un comité conjunto del Parlamento, luego de fuertes protestas de la oposición.

Los tres proyectos de ley son el proyecto de ley del Gobierno de Territorios de la Unión (Enmienda) 2025; el proyecto de ley de la Constitución (Cien en la Tecticera Enmienda) 2025; y el proyecto de ley de reorganización de Jammu y Cachemira (enmienda) 2025.

Los tres proyectos de ley son el proyecto de ley del Gobierno de Territorios de la Unión (Enmienda) 2025; el proyecto de ley de la Constitución (Cien en la Tecticera Enmienda) 2025; y el proyecto de ley de reorganización de Jammu y Cachemira (enmienda) 2025.





