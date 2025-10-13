Tamil Nadu cancela la licencia de Sresan Pharmaceuticals y cierra la empresa







El Departamento de Control de Drogas de Tamil Nadu El lunes anunció la cancelación de la licencia de fabricación de Sresan Pharmaceuticals, la empresa que producía el jarabe para la tos Coldrif, que ha sido relacionada con la muerte de al menos 22 niños en Madhya Pradesh, informó la agencia de noticias ANI.

El departamento de salud estatal confirmó el hecho y afirmó que la empresa había sido cerrada oficialmente luego de una investigación que reveló la presencia de contaminantes tóxicos, específicamente dietilenglicol (DEG), en Coldrif.

El departamento también ordenó inspecciones exhaustivas en todas las unidades de fabricación de productos farmacéuticos en Tamil Nadu, informó ANI.

Por este motivo, actualmente se están realizando inspecciones a gran escala en todo el estado federado.

el dueño de productos farmacéuticos sresan, Ranganathan, fue arrestado en Chennai por un Equipo de Investigación Especial (SIT) de Madhya Pradesh el 9 de octubre. Desde entonces, un tribunal de Parasia lo ha puesto bajo custodia policial durante 10 días.

Además, dos inspectores superiores de drogas han sido suspendidos por incumplimiento de sus deberes, informó la ANI. El gobierno de Tamil Nadu ha dirigido inspecciones exhaustivas de todas las demás unidades de fabricación de productos farmacéuticos del estado.

Más temprano, Partido Bharatiya Janata (BJP) El líder K Annamalai criticó el manejo de la cuestión por parte del gobierno de Tamil Nadu. Señaló que el Estado había suspendido sólo a dos inspectores de drogas y alegó que el gobierno estaba intentando distanciarse de la rendición de cuentas.

«Un medicamento fabricado por una compañía farmacéutica privada en Kanchipuram habría causado la muerte de 23 personas en Madhya Pradesh y tres niños en Rajasthan. Sin embargo, el gobierno de Tamil Nadu ha suspendido sólo a dos inspectores de medicamentos y está tratando de crear la ilusión de que no tiene conexión ni responsabilidad en este asunto. Ayer, el Contralor General de Medicamentos de la India (DCGI) tomó una decisión importante. Esta vez, la agencia ha decidido que todos los medicamentos producidos en India debe someterse a pruebas obligatorias antes de su aprobación”, dijo.

También destacó el historial de violaciones de calidad de la empresa y criticó la falta de inspecciones adecuadas por parte de los inspectores de drogas de Tamil Nadu.

Mientras tanto, el Drogas El Contralor General de la India (DCGI) ha emitido una directiva a todos los estados y territorios de la Unión para garantizar el estricto cumplimiento de las Reglas sobre Medicamentos y Cosméticos de 1945, particularmente en lo que respecta a las pruebas de materias primas y productos farmacéuticos terminados.

Más temprano ese mismo día, la Dirección de Ejecución (ED) había llevado a cabo búsquedas en siete lugares diferentes en Chennai relacionados con el caso Sresan Pharma, bajo cargos de lavado de dinero relacionados con las muertes del jarabe para la tos Coldrif, dijeron los oficiales.

Múltiple DE Los equipos de la Oficina Zonal de Chennai realizaron redadas simultáneas basadas en aportes de inteligencia específicos, informaron además.

«Las búsquedas están en marcha en locales que incluyen las residencias de altos funcionarios de la Oficina de Control de Drogas de Tamil Nadu», dijeron los funcionarios.

La agencia está investigando transacciones financieras y los presuntos ingresos del delito vinculados a la producción y distribución del medicamento adulterado.

Las muertes relacionadas con los jarabes tóxicos para la tos han provocado preocupación nacional. A continuación de esto, el Delhi El gobierno prohibió la venta, compra y distribución de jarabe Coldrif después de que fuera declarado «no de calidad estándar», según una orden oficial.

La orden emitida el 10 de octubre señalaba: “Se descubrió que el jarabe Coldrif (paracetamol, clorhidrato de fenilefrina, jarabe de maleato de clorfeniramina), fabricado en mayo de 2025 por Sresan Pharmaceuticals en Tamil Nadu, contenía dietilenglicol (46,28 % p/v), una sustancia química tóxica que se sabe que es peligrosa para la salud humana”.

Se ordenó a todas las partes interesadas que detuvieran inmediatamente la venta, compra y distribución de dicho lote. También se ha recomendado encarecidamente al público que no consuma el producto debido a sus posibles riesgos para la salud, según la orden.

(Con entradas ANI)





Fuente