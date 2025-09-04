Tame Impala lanzará un nuevo álbum ‘Deadbeat’ en octubre

Domesticado impala ha anunciado su quinto álbum de larga duración, «Deadbeat», que se lanzará el 17 de octubre, dirigido por los singles fuzzy «End of Summer» y «Loser». Kevin Parker, el único miembro de Tame Impala, lanzó «Loser» el 3 de septiembre junto con un video musical dirigido por Julian Kristofski y protagonizada por Joe Keery.

«Deadbeat» se registró entre la ciudad natal de Parker de Fremantle y su estudio, Wave House en Injidup, Australia Occidental en la primera mitad de 2025.

Se dice que el próximo proyecto está profundamente inspirado en la cultura de Bush Doof, festivales de música electrónica que a menudo se realizan en entornos remotos de matorrales, popularizado en la escena delir rave de Australia Occidental, «refundir el impala domesticado como una especie de futuro acto primitivo del rave en el proceso», según un comunicado de prensa. Líricamente, los canales de discos «un fastidio interminable, una jodida autodirenzada atrapada en un circuito de comentarios negativo cuando debería haber tenido su mierda juntos durante mucho tiempo».

El último lanzamiento completo de Tame Impala fue «The Slow Rush» en 2020 cuando debutó en el número 3 en el Billboard 200, marcando su álbum más alto en los Estados Unidos en ese momento. También alcanzó el número 1 en la lista de álbumes de vinilo de la publicación, con una parte significativa de sus ventas de primera semana en vinilo.

«Deadbeat» ya está disponible para pre-pedido con opciones para que los fanáticos compren dos variantes de color de vinilo exclusivas en la web. Las variantes incluyen un vinilo de color exclusivo de Urban Outfitters y un vinilo de color exclusivo de la tienda de discos independiente. Cantidad limitada de casetes numerados que se venderán exclusivamente en Brooklyn Vegan y alternativa de la prensa.

Mire el video para el nuevo sencillo «Loser» de Tame Impala a continuación.