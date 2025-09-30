También se informa que los clavos indonesios están expuestos a radiactivos, el gobierno realizó una investigación

Yakarta, Viva -Eras a los hallazgos chirridos de la sustancia radiactiva del cesio-137 (CS-137) en productos de camarones indonesios, el gobierno indonesio ahora realizará una investigación contaminación lo mismo en clavo. El producto indonesio fue reportado por la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA).

En su informe, la FDA encontró una exposición CS-137 al clavo enviada por PT NJS. En respuesta, la FDA bloquea todas las especias importaciones de la empresa. Este hallazgo agrega una lista de casos de contaminación radiactiva en productos alimenticios indonesios.

El personal experto del Ministerio de Coordinación de la División de Alimentos Bara Khrishna Hasibuan, en Yakarta, declaró que el informe acababa de recibir y la investigación se llevaría a cabo pronto.

«En realidad, hemos recibido un informe de los Estados Unidos unos días. Resulta que los productos de Clove también están contaminados. Pero este sigue siendo un informe inicial, por lo que exploraremos más fuentes», dijo Bara, el martes 30 de septiembre de 2025.

Agregó que el enfoque anterior de manejo todavía estaba en el caso de la contaminación de camarones. De modo que aún se desconoce la ubicación del origen del clavo expuesto.

Los agricultores de la cosecha de la cosecha durante la cosecha en la aldea de Mekarmanik, Bandung Regency Foto : Entre fotos/Nurul Ramadhan

Se sabe que en agosto, la FDA también detectó la contaminación CS-137 en camarones congelados exportados por Pt Bahari Makmur Sejati (BMS). El gobierno respondió formando un grupo de trabajo para manejar los riesgos de radiación CS-137 para investigar el caso.

Los resultados de la investigación muestran que la fuente de contaminación proviene de la fábrica de acero PT PMT en Cikande Industrial Estate, Serang, Banten, que utiliza materias primas en forma de chatarra o polvo de hierro usado.

Se cree que la contaminación se extiende por aire a la instalación de envasado de camarones propiedad de PT BMS, que está a menos de dos kilómetros de la fábrica. Además, el gobierno también encontró 14 contenedores que contienen restos de Filipinas en el puerto de Tanjung Priok, North Yakarta, que se detectó que contenía CS-137.

Este hallazgo refuerza la acusación de que la exposición a la radiación no solo se origina en el entorno circundante, sino también del contenedor utilizado en el proceso de exportación.

El gobierno confirma su compromiso de mantener la seguridad alimentaria nacional y continuará coordinando con instituciones internacionales para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de este caso. (Hormiga)