También me es imposible presentárselo a mi familia.

Jacarta – Estado Navidad Se dice que ser madre de tres hijos es la razón principal del alias Yusman Kusuma. Yuka reacio a ir más allá en una relación romántica. Yuka reveló esto cuando finalmente abrió la boca sobre la foto íntima de ella y Jule que se volvió viral en las redes sociales y provocó varias especulaciones públicas.

En una conversación en un podcast con Richard Lee, Yuka admitió abiertamente que las figuras masculinas y femeninas en las fotos que circulaban eran en realidad ella y Jule. Esta confesión también pone fin a varias acusaciones que anteriormente circulaban desenfrenadamente. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Ese soy yo. Esa es Jule (la niña)», dijo Yuka en un podcast con Richard Lee, citado el lunes 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Yuka enfatizó que nunca tuvo la intención de que su cercanía con Jule se convirtiera en una relación seria. Afirmó que la interacción se produjo cuando ambos estaban solteros. Sin embargo, la forma en que Yuka explicó la situación en realidad generó controversia y críticas por parte del público.

Según Yuka, como hombre, la tentación es algo difícil de evitar. Sintió que no había hecho nada malo porque no tenía vínculos oficiales con nadie en ese momento, incluido Jule.

«Si le das un anzuelo, lo aceptarás. Además, yo soy soltero y él también se divorció recientemente. Así que eso es todo», dijo.

Sin embargo, la declaración que llamó más la atención fue la razón por la que Yuka se negó a tener una relación más seria con Jule. Declaró claramente que el estatus de Jule como viuda con tres hijos era una consideración importante que le hacía no querer entrar en la etapa de las citas, y mucho menos llevar la relación al ámbito familiar.

«La respuesta general es que si la miras, debe ser bonita. Sólo admito que no quiero (salir con Jule). Después de todo, ella es madre de tres hijos, no hay forma de presentarla a mi familia», concluyó.

Esta afirmación generó diversas reacciones. Algunas personas piensan que Yuka es realista y honesta con su decisión, mientras que otras piensan que esta razón suena hiriente y degradante, especialmente para las mujeres.