Tamasa prepara el lanzamiento en Blu-Ray Box Set de la colección Claude Chabrol

Tamasa Distribution, con sede en París, lanzará “Première Vague” de Claude Chabrol, una colección de siete películas tempranas, completamente restauradas, en una caja de Blu-ray en Francia el 18 de noviembre.

El lanzamiento en Blu-ray, anunciado en vísperas del Festival de Cine LumièreMercado Internacional de Cine Clásico de (MIFC) en Lyon, sigue al estreno de la colección de películas en el Festival de Cine de La Rochelle de este año y a un exitoso estreno en cines en Francia.

“Première Vague” comprende los títulos que no están disponibles desde hace mucho tiempo “Las ciervas» (1968); «La esposa infiel» (1969); «Este hombre debe morir» (1969); «el carnicero» (1970); «Justo antes del anochecer(1971); The Breach (1970); y Wedding in Blood (1973).

“El Carnicero” Cortesía de Distribución Tamasa

Tamasa Distribution posee los derechos mundiales de las obras recién restauradas y actualmente está en conversaciones con distribuidores y plataformas internacionales, según Romane Muller, directora internacional de la empresa.

Tamasa también está planeando una “Seconde Vague” de restauraciones para finales de 2026, y el trabajo comenzará la próxima primavera, agregó Muller.

Otro de los platos fuertes de la distribuidora este año es la obra maestra de Claude Autant-Lara de 1961 “Tu ne tueras point” (“No matarás”), que Tamasa ha restaurado en 4K.

«Premiada en el Festival de Cine de Venecia en 1961 por la innovadora interpretación de Suzanne Flon de la primera protagonista femenina, la película no se ha visto hasta ahora, ya que fue censurada sólo una semana después de su estreno inicial», dijo Muller.

«En blanco y negro» Cortesía de Distribución Tamasa

Tamasa también está promoviendo activamente el poderoso debut de Claire Devers, “Noir et Blanc”, que fue presentado en el centro cultural francés L’Alliance New York en septiembre por la propia directora.

“Estamos buscando nuevos colaboradores y distribuidores en todo el mundo para que esta película de autor esencial restaurada en 4K, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes en 1986, vuelva a ser el centro de atención”, señaló Muller.

«La reposición también sirve como homenaje al actor principal, Jacques Martial, quien lamentablemente falleció en agosto de este año».

«Feliz navidad» Cortesía de Distribución Tamasa

En Francia, Tamasa está preparando varios estrenos en cines, incluido el drama histórico de Ettore Scola de 1977 «Un día especial», protagonizado por Sophia Loren y Marcello Mastroianni, que llega a las pantallas el 15 de octubre.

El distribuidor también lanzará el drama sobre la Primera Guerra Mundial de 2005 de Christian Carion, “Joyeux Noel”, con la participación de Diana Kruger, Daniel BruhlGuillaume Canet, Dany Boon y Benno Fürmann, en los cines el 12 de noviembre, tras su proyección por su 20º aniversario en el Festival de Cine Lumière.

También llegará a los cines el 5 de marzo el drama de 1970 de Jean-Louis Bertuccelli “Murallas de arcilla”, sobre una huelga de trabajadores en una mina de sal en Argelia.