Tallinn TV Beats Forum Awards: ‘Lana’ gana el gran premio

La presentación de dramas televisivos de dos días de Industry @ Tallinn & Baltic Event de este año, TV Beats Forum, que cerró anoche, trató sobre celebrar la unión y cómo sobrevivir a los cambios en la industria. Los principales premios reflejaron la capacidad de Europa para destacar historias conmovedoras y entretenidas de su pasado, así como mitos llenos de suspense, al tiempo que reestructuran las asociaciones de coproducción.

Tres de los programas ganadores entre siete contendientes del Mercado de Cofinanciamiento de TV Beats habían atraído la atención de la industria en exhibiciones televisivas anteriores.

“Wool”, ganadora del codiciado Premio al Desarrollo de Coproducción de Series de 50.000 euros (58.600 dólares) del Consejo de Europa, se presentó por primera vez en Series Mania de este año. Anoche, el jurado internacional formado por Cia Edström (Göteborg TV Drama Vision), Marc Lorber (The Art of Coproduction) y Clementine Trolong-Baily (Series Co-Productions Pilot Program) elogió “Wool” como una “historia real que une la moda con el empoderamiento femenino en un entorno rural e internacional, haciéndola tan relevante hoy como lo era entonces, respaldada por una banda sonora espectacular que hace lo mismo”.

Creada por la productora Milena Dzambasovic para su Film Road Production con sede en Belgrado, la serie de seis capítulos, ambientada en la Yugoslavia de los años 60, se centra en una mujer visionaria que derribó una sociedad patriarcal al unir a las amas de casa del pueblo en un colectivo de tejido. Sus artesanías tradicionales se convierten en una sensación de moda mundial, transformando la vida rural y desafiando las normas.

Dzambasovic coescribió el guión con Mladen Maticevic, Stephie Theodora y el experimentado escritor Birkir Blaer Ingolfsson (“Reykjavik Fusion”). El socio de Ingolfsson en Act4 Hörður Rúnarsson está coproduciendo, junto con la poderosa Danna Stern de In Transit Productions, con sede en Berlín y ex fundadora de Yes Studios de Tel-Aviv. La preproducción está prevista para el próximo año.

Edström también entregó el premio TV Drama Vision Select al drama de misterio español “Dark Waters” (“Aigües de Foscor”) que se presentó recientemente en la sesión de coproducción Serielizados Mind the Gap en Barcelona.

“Hemos elegido un misterio sobrenatural, una historia sobre el cambio climático, un relato que entrelaza el mundo mitológico de Islandia y el Delta del Ebro en Cataluña”, afirmó.

Producido por Federación Españade Juan Solà y Tono Folguera de Lastor Media, la serie de ocho capítulos está coescrita por Amèlia Mora (“Undercover”, “La Unidad”) y Héctor Manteca, con la creadora de ideas Maria Rocher de Federación España como productora ejecutiva.

Otro proyecto de gran interés presentado anteriormente en Series Mania, la sátira de la guerra fría “Nuclear Sunset Cruise” (“MS Völkerfreundschaft”), se llevó el Premio al Favorito del Público del Mercado de Coproducción de TV Beats, después de obtener 496 votos de los delegados de la industria reunidos el lunes en el Apollo Kino Plaza de Tallin. Creada y dirigida por Florian Gallenberger, ganador del Oscar por el cortometraje “Quiero”, la serie alemana, producida por Schiwago Film, cuenta con el apoyo de la cadena ARD Degeto Film.

Por otra parte, la comedia polaca “We Are Still Here”, presentada junto con ocho proyectos que forman parte del programa de capacitación Midpoint Series Launch, se llevó a casa el Premio Favorito del programa. El espectáculo fue escrito por Aleksandra Hulbój para el productor Piotr Śmiechowski.

Anoche, en el centro del escenario del Kinomaja Bar & Stage en el casco antiguo medieval de Tallin, los codirectores del Foro de TV Beats, Petri Kemppinen y Roosa Toivonen, también entregaron los Premios al Productor Honorario de TV Beats a los coganadores de peso pesado Gudny Hummelvoll de Noruega y Jevgeni Supin de Estonia.

En una ceremonia de premiación separada el lunes, el premio inaugural al Mejor Proyecto de Serial Bridges Baltic fue para la comedia dramática lituana “Therapies”, producida por Just a Moment, que también obtuvo el Premio del Público de la sección.

Escrita y dirigida por Birute Kapustinskaite a partir de su exitosa obra, la comedia dramática gira en torno a una profesora enferma de cáncer que comparte su sala de cáncer con seis mujeres ruidosas. «Creemos que será un placer ver al elenco exclusivamente femenino, que ofrece drama y caos pero finalmente apoyo y amistad», dijeron los miembros del jurado Dominika Erhart-Braná (Serial Killer), Erik Pack (Boat Rocker Studios) y la guionista finlandesa Anna Ruohonen, ganadora del premio al desarrollo de coproducción de TV Beats del año pasado.

Impulso de la televisión báltica

Pierre Ziemniak, director de programa de la Serie Instituto Manía dijo que los seis dúos de escritores y productores seleccionados de Estonia, Letonia y Estonia lograron «progresos notables durante el taller de cinco días bajo la tutoría del escritor y productor húngaro Gabor Krigler, la escritora finlandesa Jemina Jokisalo («Money Shot») y el apoyo de los expertos en televisión Emmanuelle Guilbart (Acerca del contenido premium), los productores Emmanuel Eckert y Patrick Nebout. «Los seis equipos bálticos afinaron su visión e hicieron que su proyecto fuera más atractivo para una audiencia internacional», dijo.

Ziemniak dijo que los creadores lituanos de “Terapias” se unirán a todos los ganadores de las iniciativas Serial Bridges del Series Mania Institute en Kazajstán, Taiwán y Río de Janeiro en la primera ceremonia de Serial Bridges de Series Mania en 2026.

En una nueva iniciativa separada para defender el drama televisivo báltico, sus respectivos creadores presentaron tres próximos programas premium en busca de socios: el realista programa policial estonio «Crossing the Line», el drama lituano «Hijacked Life», sobre el secuestro de un avión soviético por parte de un padre y su hijo en busca de libertad en 1970, y el drama de suspenso letón «The Hostages».

Kemppinen y Toivonen dijeron que al TV Beats Forum asistieron casi 30 compradores y comisionados clave, incluidos Beta Film, Bavaria Film, About Premium Content, Eccho Rights, Rainmaker y todos los actores clave del Báltico, incluidos los streamers Elisa, Go3, los pubcasters EER en Estonia, LRT en Lituania y LSM en Letonia. Del 17 al 18 de noviembre se facilitaron más de 200 reuniones cerradas y más de 100 sesiones individuales.

“Estamos aquí para construir puentes entre la región del Báltico y el resto del mundo, y ayudar a los productores locales de esas naciones más pequeñas a navegar los cambios en la cambiante y compleja industria audiovisual global”, señalaron Kemppinen y Toivonen, ellos mismos productores.

Ziemniak, que asistió por primera vez al TV Beats Forum, dijo: «Me encantó el tamaño mediano del evento, que permitió reuniones de calidad con tomadores de decisiones clave de los países bálticos y más allá».

Para él, los dramas televisivos bálticos y los talentos aún tienen que conquistar el mundo. «Los largometrajes bálticos se han tomado en serio durante mucho tiempo, pero las series están en su punto de partida. Hasta ahora sólo unas pocas series han logrado avanzar», dijo, citando el drama de época «Von Fock», producido por Jevgeni Supin, la primera serie estonia en recibir apoyo tanto del Programa de Medios de Europa Creativa como del Programa Piloto para Coproducciones de Series del Consejo de Europa, y el thriller psicológico «My Dear Mother», presentado en el programa Series Market Selects de la Berlinale de este año. «Por lo tanto, estamos satisfechos con Serial Bridges Baltics para acelerar el impulso global de los espectáculos bálticos».

También asistió por primera vez al TV Beats Forum el productor franco-sueco Patrick Nebout, que ha rodado varias producciones suecas de alto nivel en Lituania, incluida «Whisky on the Rocks» de Disney+/SVT, dijo: «Estoy abrumado por la vivacidad, la energía, la creatividad y la agilidad de los productores y creadores de dramas en la región del Báltico. Estos son mercados pequeños en comparación con los países nórdicos y, sin embargo, demuestran tal positivismo y espíritu empresarial en tiempos de crisis severas. cambios dentro de la industria global.

Esto contrasta notablemente con la atmósfera de pesimismo que prevalece en estos momentos en la mayoría de los mercados de los países nórdicos y de Europa continental. Deberíamos tomar un ejemplo de una postura tan orientada hacia el futuro”.

El experimentado productor dijo que está en conversaciones con un productor estonio para obtener formatos con guión y tal vez codesarrollar proyectos e IP dirigidos a audiencias internacionales.

Edith Sepp, directora ejecutiva del Instituto de Cine de Estonia (EFI), que tiene un presupuesto de 80.000 euros (92.600 dólares) destinado al desarrollo de miniseries y la postproducción de series documentales de televisión, dijo: «TV Beats Forum apoya el objetivo de fortalecer la coproducción, mejorar la escala y la calidad de la historia, llegar a audiencias internacionales, alineándose muy bien con la estrategia de EFI de impulsar la exportación y la visibilidad del trabajo cinematográfico estonio».

Dijo que la participación este año del Series Mania Institute y del Instituto Francés a través de Serial Bridges Baltics «indica que se toma en serio a la región del Báltico; eleva nuestra posición regional, pero, sobre todo, demuestra que hacemos series interesantes y que tenemos historias que contar».

El evento Industry@Tallinn & Baltic se extenderá hasta el 21 de noviembre, el Festival de Cine Black Nights de Tallin hasta el 23 de noviembre.