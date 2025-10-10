Tallinn Black Nights Fest presenta la competición principal y sus primeras películas

Uno de los festivales más importantes del norte de Europa, el Noches Negras de Tallin El Festival de Cine (PÖFF), encabezado por la carismática Tiina Lokk, ha desvelado su competición principal y sus primeros largometrajes.

En la sección principal, los cineastas Abu Bakr Shawky (“Yomeddine”), Júlia de Paz Solvas (“Ama”, “Querer”), Jun Robles Lana (“Bwakaw”), Petter Næss (“Elling”, “State of Happiness”), Thomas Stuber (“In the Ailes”) y el ganador del Gran Premio del año pasado J. Sengedorj (“Silent City”) Driver”) son algunos de los nombres destacados que compiten por el premio principal del festival, de 20.000 euros (23.000 dólares).

Un total de 16 estrenos mundiales y un estreno internacional procedentes de 16 países serán juzgados por la diseñadora de vestuario estadounidense nominada al Emmy Debra McGuire (“Friends”, “The Morning Show”), el director de fotografía Roberto Schaefer (“Quantum of Solace”, “Finding Neverland”), el productor y guionista mongol Nomuunzul Turmunkh (“Silent City Driver”) y el productor alemán Ingo Fliess. (“The Teacher’s Lounge”), con la cineasta macedonia Teona Strugar Mitevska (“God Exists”, “Her Name is Petrunya”) como presidenta del jurado.

Lokk dijo que este año quedó particularmente impresionada por las presentaciones de Asia, América Latina y España, el único país con dos títulos en la competencia principal. “Con Catalan Films in Focus este año, nos complace incluir a la talentosa catalana emergente Júlia de Paz Solvas con “The Good Daughter” y “The Dashed Lines”. Es una historia muy cálida e inesperada sobre el divorcio”, dijo Lokk sobre el segundo largometraje del gallego Anxos Fazàns (“La temporada salvaje”).

La rana y el agua Cortesía de POFF

El jefe de PÖFF también subrayó la presencia de varios habituales de PÖFF, como el mongol J. Sengedorj con su nuevo drama visualmente impactante “The Muralist”, que explora la creación artística, la memoria y el perdón, y el filipino Jun Robles Lana, que regresa por cuarta vez a Tallin con el thriller histórico “Sisa”, protagonizado por Hilda Koronel (“Manila in the Garras de Luz”).

Con un programa principal que abarca todas partes – desde el viaje por carretera alemán “La rana y el agua” de Thomas Stuber, producido por la importante compañía Pandora Film Produktion, hasta el drama familiar japonés “Imaginary Dog and Lying Cat” de Yukihiro Morigaki (“Rude to Love”) y el horror canadiense “Veins” de Raymond St Jean (“Una silla digna de un ángel”) – Lokk dijo que “es difícil identificar un único hilo conductor este año. Pero de nuevo, [the slate] sostiene un espejo de nuestro mundo. Todo lo que nos preocupa y nos duele está ahí: las guerras, la crisis medioambiental, la arrogancia política, las migraciones, los derechos de las mujeres y, sobre todo, los frágiles lazos de la vida familiar”.

Citó en particular dos sátiras políticas que deberían tocar la fibra sensible del público: “Versalles”, producida por el productor mexicano de peso Nicolás Celis (detrás de la nominada al Oscar “Roma”), en la que el director Andrés Clariond (“Hilda”) se burla de la obsesión política y la grandeza del gobernador del estado mexicano Chema (interpretado por Cuauhtli Jiménez de “Finlandia”) y su esposa. Carmina (“Locked Up”), así como la comedia dramática noruega “No Comment” de Næss. Inspirada en hechos reales, la historia gira en torno a la primera ministra Alma Solvik (Laila Goody) y su asesora Karianne Moen (Pia Tjelta), quienes intentan salvar el día en que pillan al marido de Solvik, Sondre (Anders Baasmo), especulando con acciones.

Versalles Cortesía de POFF

Concurso de ópera prima

Mientras tanto, la competición de ópera prima será “audaz y poco convencional”, según el curador Trinn Tramberg, que seleccionó nueve estrenos mundiales y cuatro estrenos internacionales de 12 países entre alrededor de 400 candidaturas de 74 países.

«¡Hay tantos debuts fuertes este año!» dijo, citando “My First Love” de la debutante noruega Mari Storstein, “una historia sobre la mayoría de edad contada con ternura y calidez, con una perspectiva con la que las personas con discapacidad pueden identificarse profundamente”. «Lady», de Samuel Abrahams, «encanta con diversión y energía, mientras que ‘Interior’ de Pascal Schuh, el favorito del público de Works in Progress del año pasado, no se lo puede perder», dijo.

Tramberg también mencionó la película fuera de competición “On a String”, de Isabel Hagen, que se estrenará en Tallin como estreno europeo tras su lanzamiento en Tribeca, donde obtuvo el premio al Mejor Guión Narrativo Estadounidense.

Otros posibles títulos destacados incluyen la danesa “Hercules Falling”, de Christian Bonke (“Ballroom Dancer”), que encabeza al actor estrella Dar Salim (“Loving Adult”, “Darkland”) como un guerrero psicológicamente herido.

De toda la selección del festival, se presentaron 2.000 películas para el programa principal, 433 para la sección Just Film dedicada a niños y jóvenes, y más de 5.600 cortometrajes, procedentes de más de 100 países, con 80 naciones representadas en el programa final. Un total de 110 estrenos mundiales y 30 estrenos internacionales se exhibirán en la 29ª edición del festival, que se celebrará del 7 al 23 de noviembre.

Las otras cinco ramas competitivas de PÖFF en el programa principal: Doc@PÖFF, Critics’ Picks, Baltic Films, Rebels with a Cause y New Doc@PÖFF Baltic, se darán a conocer más adelante.

Dama

El evento industrial de PÖFF Industry@Tallinn & Baltic Event se llevará a cabo del 14 al 21 de noviembre.

Alineación de la Competencia de Selección Oficial:

“18 hoyos al paraíso” (João Nuno Pinto, Wonder Maria Filmes, Portugal)

“Dualidad” (Abbas Nezamdoost, Irán)

“Boda húngara (Csaba Káel, Hungría)

“LifeLike” (Ali Vatansever, Turquía)

“Myra” (Nour-Eddine Lakhmari, nuevo marroquí, marroquí)

“Sin comentarios” (Petter Næs, Maipo Film, Noruega)

“Sisa” (Jun Robles Lana, The IDAFIRST Company, Filipinas)

Las líneas discontinuas” (Anxos Fazáns, Sétima Film, Sideral, España)

“La buena hija” (Júlia de Paz Solvas, Astra Pictures, Avalon, España)

“La rana y el agua” (Thomas Stuber, Pandora Film Produktion, Alemania)

“El perro imaginario y el gato mentiroso” (Yukihiro Morigaki, Japón)

“The Moon Is a Father of Mine” (George Ovasgvili, Wagonnet Film, Georgia, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Bulgaria, Turquía)

«El Muralista» (J. Sengedorj, Productor KHishigjargal Dashdorj, Mongolia)

“The Stories” (Abu Bark Shawky, Film AG Produktions, Austria)

“Think of England” (Richard Hawkins, Giant Films, Reino Unido)

“Veins” (Raymond St Jean, 1976 Productions, Canadá)

Hércules cayendo Cortesía de POFF

Concurso de ópera prima

“Admisión” (Quentin Hsu, Coolie Films Co, Taiwán)

«Un lugar seguro» (Cecilia Ştefănescu, Point Film, Rumania)

«Backstage Madnits» (Amanova Belmbertune Adverteemrasta, «Kr Kyrgyzabat)

“Dump of Untitled Pieces” (Melik Kuru, Light Film, Parda Film, Turquía)

“Easy Girl” (Hille Norden, Leitwolf Filmproduktion, Alemania)

“Elena’s Shift” (Stefanos Tsivopoulos, Boo Productions, Grecia)

“Hércules cayendo” (Christian Bonke, Bo Starling, Dinamarca)

“Schu interno, U5

“Juana” (Daniel Giménez Cacho, Talipot Studio, México)

“Lady” (Samuel Abrahams, MetFilm Production, Reino Unido)

“Mi primer amor” (Mari Storstein, Nordisk Film Noruega, Noruega)

“Sunday Ninth” (Kat Steppe, Paradiso Filmed Entertainment, Bélgica)

“Esto no está sucediendo” (Artur Wyrzykowski, Bold Humans, Polonia)