Tallados logros a una edad temprana, la historia inspiradora del emprendedor de la moda de Bogor con Mezzo Rise in Art in Shopee

VIVA – No todos los jóvenes eligen un trabajo permanente después de graduarse de la escuela. Ilham, un emprendedor de 21 años de Bogor, decidió ir al mundo negocio que está lleno de desafíos. Su deseo de ayudar a la economía familiar y independientemente lo alienta a seguir negocios en el campo de la moda.

El viaje no siempre es suave, sino persistencia y entusiasmo por el aprendizaje, especialmente al utilizar la tecnología, llevarlo a nuevas oportunidades. Ahora, a través de la marca Mezzo Rise in Art, Ilham demuestra que los jóvenes también pueden construir una marca local exitosa, con una facturación de decenas de millones de rupias cada mes, gracias al apoyo de la plataforma digital Como Shopee.

Ilham, fundador de Mezzo Rise in Art, dijo: «Muchas personas solo ven los resultados cuando el negocio se ejecuta sin problemas. De hecho, una vez estuve en un punto muy pesado. Tenía dudas sobre esta elección, si era mi camino en el negocio. Shopee y participaron en las clases que tenían.

Mezzo Rise in Art: ¡desde la determinación de los jóvenes hasta ser una marca de moda local favorita!

El viaje de Ilham para construir Mezzo Rise in Art está lleno de la historia de la lucha. Nacido de una familia simple en Bogor, Ilham creció en un entorno que lo acostumbró a ver a los padres trabajar duro para satisfacer sus necesidades. A partir de ahí, aprendió que la independencia financiera no es solo una opción, sino una necesidad que debe realizarse desde su joven.

Inicialmente, Ilham solo se centró en hacer ropa para hombres casual con un diseño simple. Sin embargo, el capital limitado hace que solo pueda comenzar con RP800 mil. Con una cantidad mínima, solo puede producir unas pocas piezas de ropa, de modo que su elección es limitada y difícil de competir con otras marcas que fueron conocidas por primera vez por el mercado. Aunque es pequeña, la capital inferior a un millón de rupias es el punto de partida que demuestra que las fuertes intenciones y el trabajo duro pueden abrir mayores oportunidades.

Ilham luego descubre activamente las tendencias de moda en desarrollo, aprendiendo a administrar las existencias para no acumularse, de modo que probar una variedad de estrategias simples para interactuar con los posibles clientes. También comenzó a observar cómo otras marcas muestran sus productos interesantes, luego tratar de adaptarse a su propio estilo. El proceso de aprendizaje no es instantáneo, pero lentamente comenzó a producir resultados.

Shopee Support amplía el alcance del mercado y convierte las limitaciones en oportunidades

El punto de inflexión del Rise de Mezzo en el viaje de arte ocurre cuando Ilham optimiza seriamente a Shopee como la ventana digital principal. Shopee no es solo un mercado, sino un contenedor que lo reúne con un mercado mucho más amplio. Lento pero seguro, el ascenso de Mezzo en los productos de moda artística comenzó a ser vislumbrado por los consumidores. Si en un día normal, Ilham solo recibe entre 30 y 40 pedidos por mes, entonces a través de varias campañas grandes, como la venta de Big Ramadan, hasta 12.12 Venta de cumpleaños, el pedido puede saltar dramáticamente con un promedio de 500 piezas por día, un logro que nunca antes imaginó.



Además de aumentar las ventas, Shopee también acompañó a MIPYME como Mezzo en el arte con conocimiento práctico para administrar negocios digitales. A través del programa de capacitación y la clase de capacitación, estudia estrategias promocionales, utilización de publicidad, para un servicio al cliente efectivo. En la actualidad, la optimización activa de varias características de Shopee, que van desde Shopee Live, Shopee Video, hasta Shopee Affiliate Program también es una de las principales estrategias. Gracias a esta consistencia, ahora alrededor del 70 por ciento de las ventas de Mezzo en las ventas de arte son de Shopee.

Este crecimiento fomenta la inspiración para aumentar la capacidad de su negocio. Por lo que se hizo originalmente solo, ahora ha empleado a 6 personas en su entorno. La mayoría de los empleados se centran en la producción en convección, mientras que el resto maneja el empaque. Para la promoción y las finanzas, Ilham todavía intervino directamente. Su facturación ahora ha penetrado en decenas de millones de rupias por mes.

«Shopee me dio espacio para crecer. Al unirme a la campaña, programas de clase, hasta características como Shopee Live y Shopee Video, todo me ayudó a construir una marca más profesional. Si en el pasado solo esperaba que entrara uno o dos pedidos, ahora Mezzo Rise in Art puede servir a cientos de consumidores en un día», dijo Ilham.

En el futuro, Ilham planea fortalecer la Mezzo Rise in Art Business Foundation con una gestión de producción más estructurada. En la actualidad, también sueña que sus productos de moda pueden penetrar en el mercado extranjero mientras abren muchos empleos.

«Si comencé desde cero, podría llegar a este punto, estoy seguro de que otros jóvenes pueden. La clave es la consistencia, el entusiasmo por el aprendizaje y la utilización de plataformas digitales como Shopee que abre muchas maneras», concluyó Ilham.

