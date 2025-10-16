TalkShopLive aterriza la integración de YouTube

TalkShopLive, pionero en el espacio del comercio digital, se dirige a YouTube.

Fundada en 2018 por Bryan y Tina Moore, la tecnología patentada de la compañía permite a los espectadores de videos en múltiples plataformas comprar directamente dentro de las transmisiones en vivo (evitando el temido proceso de «conversión», en el que los compradores deben navegar a una página o ventana de aplicación separada para completar las compras).

Integrado durante mucho tiempo en metaplataformas como Facebook e Instagram, TalkShopLive ahora estará disponible en YouTube, la plataforma mundial para compartir videos más grande. Desde su creación, TalkShopLive ha sido una herramienta de ventas preferida para minoristas y talentos premium como Oprah Winfrey, Paul McCartney, Martha Stewart, Walmart, Amazon y Best Buy.

«En TalkShopLive, nuestra misión es hacer que cada video se pueda comprar en cualquier lugar donde se encuentre», dijo Bryan Moore. «Agregar YouTube a nuestra red Shoppable Simulcast amplía nuestro alcance a la comunidad de video más poderosa del mundo. Esta innovación permite a los creadores y las marcas impulsar las ventas y la participación a escala sin depender de una única plataforma social..”

Los canales y la programación inaugurales de YouTube que integrarán TSL incluyen lanzamientos de álbumes de Brandi Carlile (“Returning to Myself”), Brad Paisely (“Snow Globe Town”) y Trisha Yearwood (“Christmastime”); La última novela navideña de la autora más vendida del New York Times, Karen Kingsbury; y Penn Badgley, Sophie Ansari y Nava Kavelin del podcast “Podcrushed” promocionando su nuevo lanzamiento de tapa dura (“Crushmore”) a través del Billboard Book Club.

TSL es la única plataforma de terceros que permite transmisiones en vivo que se pueden comprar para sus socios, ofreciendo participación e ingresos a través del contenido. Con base en Nashville, los hermanos Moore estuvieron entre los Emprendedores del Año de Ernst & Young en el Sureste este año.