Tales of Ladybug y Cat Noir tendrán un espectáculo en vivo

Corporación Milagrosa y Monlove se han asociado para desarrollar una nueva producción teatral en vivo basada en la franquicia animada global “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”, que se lanzará en todo el mundo en 2027.

El programa está siendo creado por Ella Louise Allaire y Martin Lord Ferguson, el dúo galardonado detrás de producciones de entretenimiento familiar que incluyen «Ice Age Live! A Mammoth Adventure», «Scooby-Doo! and The Lost City of Gold» y «All Systems Are Go! A NASA/Peanuts Experience».

La producción se desarrolla en colaboración con Miraculous Corp, producida por Monlove, con sede en Montreal, y representada por Wasserman Music, con Mediador como socio clave.

El espectáculo contará con una historia y canciones originales, incorporando interacción del escenario al video, acrobacias, coreografía aérea, ilusión, danza y títeres. El programa se centra en los superhéroes Ladybug y Cat Noir mientras se enfrentan a una nueva amenaza.

Desde su debut en 2015, “Miraculous” se ha convertido en una de las franquicias de entretenimiento familiar más reconocidas a nivel mundial, llegando a audiencias en más de 150 países. La franquicia tiene 53 millones de seguidores en las plataformas sociales y 50 mil millones de visitas en YouTube, con más de 300 socios licenciatarios.

«Miraculous siempre ha sido algo más que superhéroes: se trata del coraje de ser uno mismo y el héroe que eliges ser cada día», dijo Roz Nowicki, directora global de productos de consumo de Miraculous Corp. «Con este espectacular escenario en vivo de ‘Miraculous’, estamos llevando ese espíritu al escenario de una manera nueva y audaz. Asociarnos con Monlove nos permite honrar el corazón de la franquicia mientras la reinventamos como una experiencia en vivo de clase mundial que conectará con familias y fanáticos de todas las generaciones y alrededor del mundo”.

Allaire, fundador y director artístico de Monlove, añadió: «Me atrajo ‘Miraculous’ por Marinette, ella es brillante, atlética y creativa: una adolescente retratada como una verdadera superheroína. Necesitamos más héroes como Ladybug y Cat Noir para las familias y para esta generación de niños y niñas. Nuestro objetivo es honrar a estos extraordinarios personajes y celebrar el mundo creado por Jeremy Zag, Thomas Astruc y Nathanaël Bronn».

Ferguson, jefe de creación de Monlove, dijo: «Este no es un típico espectáculo infantil. Es un espectáculo premium para audiencias familiares que fusiona arte escénico y tecnología para ofrecer momentos que no se pueden ver en una pantalla. Está diseñado como un concierto pop, con el ritmo de una película de acción y basado en un cuento de hadas, donde el coraje es contagioso».

Miraculous Corp es una empresa conjunta entre Mediawan y ZAG, establecida en 2024. Monlove fue fundada en 2005 por Allaire en asociación con Ferguson.

Este año se anunciarán ciudades, lugares y fechas de venta específicas para la gira mundial de 2027.