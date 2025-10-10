Talento VFX de Canarias: 7 perfiles

Desde compositores y supervisores, estos creativos representan la gama de talento y experiencia que ayudan a Canarias a expandirse desde un servicio de producción hasta un efectos visuales central eléctrica.

VFX es un juego de equipo en el que a menudo participan un gran número de generalistas y especialistas, y algunos de los mejores talentos que ahora consideran que las islas son su hogar. Las oportunidades y el estilo de vida atraen a profesionales de lugares lejanos y convencen a otros que alguna vez tuvieron que irse, a quedarse y construir carreras a largo plazo aquí.

Más sobre un puñado de jugadores en diferentes etapas de su trayectoria profesional en VFX:

Austėja Gaputytė

Originaria de Lituania, Austėja Gaputytė construyó su carrera desde los pisos de producción hacia arriba. Después de dirigir la casa de correos Madstone en Vilnius, se mudó a los canales internacionales de efectos visuales y luego se unió a Flaming Frames de Tenerife como jefa de producción. “Cuando me incorporé a Ignacio a principios de 2023, éramos seis personas en una oficina pequeña, cautelosos a la hora de abordar planos complicados”, recuerda. “Un año después, cuando ese proyecto [“Nine Bodies in a Mexican Morgue”] Cuando llegamos, éramos una empresa completamente diferente, con un equipo más grande, nuestra propia oficina y resultados sólidos en la pantalla”. La filosofía de Gaputytė: “La producción es generalmente la parte silenciosa de los efectos visuales, y así es como debe ser. Cuando todo va tan bien que parece que el equipo de producción no es necesario, normalmente significa que están haciendo muy bien su trabajo”.

Daniel Herrera

Desde San Cristóbal de La Laguna en Tenerife, Daniel Herrera se inició en VFX a través de su formación en diseño gráfico. Comenzó a experimentar con Cinema 4D después de descubrir artistas digitales cuyo trabajo traspasó los límites de la narración visual. «Solía ​​publicar vídeos en Instagram», cuenta. Variedad. «Un día comenté un post de una empresa y el CEO se puso en contacto conmigo después de ver mi trabajo. Así empezó todo». Herrera, ahora generalista 3D en la oficina de 22Dogs en Tenerife, trabajó en la “Temporada 4 de Outer Banks”, contribuyendo a una secuencia de barco técnicamente exigente. «Ser generalista significa lidiar con cambios constantes», dijo. «Necesitas adaptarte rápidamente y no dejar que la incertidumbre o el miedo al fracaso afecten tu creatividad».

Leonardo Paolini

Proveniente de Jesi, una pequeña ciudad en el centro de Italia, Leonardo Paolini pasó de la informática a los efectos visuales a través de la autoformación y sus primeros trabajos en Rainbow en Winx Club, luego en WWFX Bulgaria, MPC y Framestore. Sus créditos incluyen “Doctor Strange”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, “Paddington 2” e “Isle of Dogs”. Ahora supervisor de efectos visuales y 2D en Flaming Frames, supervisa la composición y asesora a nuevos artistas. «Hay que pensar como un científico y sentirse como un artista, a menudo con plazos ajustados», le dice a Variety. «El lado humano, el trabajo en equipo, la tutoría, la empatía: VFX no se trata sólo de tecnología; se trata de personas que comparten una visión y construyen algo invisible juntas».

Alessandro Salis

De Roma a Londres y Tenerife, el camino de Alessandro Salis refleja la combinación de arte y liderazgo que da forma a los centros VFX emergentes de Europa. Después de estudiar en el Instituto Europeo de Diseño en Roma, se especializó en composición en Escape Studios y comenzó a trabajar como autónomo en comerciales antes de unirse a Prime Focus, donde ingresó oficialmente al cine y a los VFX episódicos. “Como artista, definitivamente ‘Harry Potter’”, dijo. “Crecí leyendo los libros, por lo que ser parte de las dos últimas películas y contribuir a un mundo que amé desde la infancia fue realmente un sueño hecho realidad”. Ahora jefe de VFX y supervisor de VFX en 22Dogs, añadió: «Un aspecto que rara vez se menciona es que gran parte de mi trabajo gira en torno a las personas, no a los píxeles o la tecnología. La tecnología avanzará, pero la esencia de un gran trabajo siempre vendrá de la intuición, el gusto y la emoción humanos».

Pau Viladot

Pau Viladot, nacido en Barcelona, ​​comenzó en el diseño antes de pasarse al CG y la composición, cursando vídeos musicales y publicidad antes de supervisar “12+1: A Metaphysic Comedy”, rodada en Fuerteventura. Después de años en Weta FX contribuyendo a “Avatar” y “El planeta de los simios”, ahora dirige la supervisión 2D en Carousel Studio. “Supervisar significa traducir la visión artística abstracta en procesos cuantificables respetando tanto la intención del director como la individualidad del artista”, dijo. «Tener una buena relación con los colegas es la clave secreta de la calidad. El trabajo en equipo y el compañerismo son la herramienta más poderosa». Su irónica visión de la realidad: «A menudo bromeo diciendo que la realidad es una película mal hecha. Hacemos un mejor trabajo».

Marcos Ernesto García Muñoz

Marcos Ernesto García Muñoz, local y nacido en Puerto de la Cruz, Tenerife, se inició en el arte clásico, estudiando en la Escuela de Artes Fernando Estévez y en la Universidad de La Laguna antes de dedicarse a los estudios audiovisuales en la Universidad Miguel Hernández de Elche y realizar un máster en postproducción digital en Valencia. Ahora artista 3D en Volinga AI, prueba y perfecciona las últimas herramientas del estudio para crear entornos hiperrealistas. «Una vez que descubres un flujo de trabajo que funciona para ti, es una forma de capturar y conocer mundos, historias y personajes atrapados en la imaginación», dijo. Apasionado por la adaptación y el aprendizaje permanente, García Muñoz añade: «La tecnología avanza en una curva ascendente muy pronunciada… Hay que estar dispuesto a aceptar y aprender constantemente. Nunca rendirse, nunca darse por vencido».

Daniel Pinedo

Originario de Gran Canaria, Pinedo regresó a casa después de 15 años en Madrid para encontrar una isla en movimiento creativo. «Al principio vine con un poco de miedo, pero realmente ha sido una sorpresa. Están pasando muchas cosas en Gran Canaria», afirma. Después de contribuir con contenido audiovisual para el Carnaval de Las Palmas de 2018, proyecto que lo puso en el mapa local, fundó DerroteroVFX, que ahora abarca cine, televisión y eventos inmersivos en vivo. “Por ahora somos pocos y casi todos nos conocemos”, dijo. «Eso ayuda a que todo fluya sin problemas». Con una nueva infraestructura como el escenario LED de Gran Canaria que aumenta el potencial para la producción virtual, Pinedo está dirigiendo a Derrotero hacia proyectos tecnológicos y experienciales. “Estamos estudiando nuevas herramientas”, dijo, “y avanzando hacia el mundo de las experiencias tecnológicas y audiovisuales”.