‘Tal vez no es tan bueno como su nombre’

La era de Arch Manning no ha comenzado la forma más esperada en Austin. A través de tres juegos, el Longhorns de Texas El quarterback ha parecido promedio en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, como si el entrenador en jefe Steve Sarkisian podría eventualmente mudarse.

Texas, en el puesto número 8, se encuentra en 2-1 después de una derrota ante Estado de Ohio y gana sobre el estado de San José y UTEP. La preocupación es menos sobre el registro y más sobre cómo Manning ha parecido ejecutando la ofensiva. Si la ex cinco estrellas no limpia sus actuaciones, los Longhorns podrían tener un problema grave en sus manos.

La razón por la cual las alarmas son tan fuertes es simple: esto no es un quarterback. Es Arch Manning, y ese apellido tiene peso. Matt Hayes de USA Today Sugerió que esas expectativas podrían ser lo que está nublando el juicio de todos.

«Pero tal vez vamos por esto de la manera incorrecta», escribió Hayes. «Quizás Manning no sea tan bueno como su nombre».

Arch Manning no ha actuado como una universidad que comienza el QB, y mucho menos un Manning

Manning ha hecho solo cinco aperturas de carrera y apareció en 15 juegos en total, pero el centro de atención es más duro que nunca. Sus tres aperturas esta temporada han producido resultados desiguales que se han convertido en un tema de conversación nacional.

Estadísticamente, Manning ocupa el puesto 83 a nivel nacional en la calificación de pasadores. Ha completado 40 de 85 pases (55.3%) para 579 yardas, seis touchdowns y tres intercepciones. También ha agregado 112 yardas por tierra y tres puntajes. Si bien no son desastrosos, esos números están muy por debajo de lo que muchos imaginaron de uno de los mariscales de campo más publicitados en años.

Incluso el ex entrenador en jefe de Florida y Carolina del Sur, Steve Spurrier, cuestionó el currículum de Manning.

«Mi pregunta es, si él es tan bueno, ¿cómo es que dejan que Quinn Ewers juegue todo el tiempo el año pasado?» Spurrier dijo en el Otro podcast notado de Dooley. «Era una selección de la séptima ronda».

Las únicas dos aperturas de Manning la temporada pasada llegaron cuando Ewers resultó herido: gana sobre UL-Monroe y Mississippi State, equipos que se combinaron para un récord de 7-17. En 2023, su primer año, Sarkisian recurrió al compañero de primer año Maalik Murphy cuando Ewers cayó.

Steve Sarkisian todavía cree en Arch Manning

Si Manning no tuviera su famoso apellido, la conversación podría ser más simple: Texas podría tener el mariscal de campo equivocado. Pero debido a que lo hace, sus luchas invitan a mucho más escrutinio.

«Tengo que jugar mejor. No es lo suficientemente bueno», dijo Manning después de la victoria sobre UTEP. «Como pueden ver, tengo que jugar mejor para nosotros, tal vez se deslice contra UTEP, pero no nos va a ganar juegos contra la SEC. Tengo que jugar mejor».

Para su crédito, Manning no está evitando la responsabilidad. Sarkisian también expresó su confianza en que la adversidad eventualmente podría hacerlo mejor.

«Creo que aprendes mucho sobre ti mismo a través de la adversidad y la superación de la adversidad y en el otro lado de esa adversidad», dijo Sarkisian Vía dentro de Texas. «Tener algo de esta adversidad que tiene en este momento, y cuando llega al otro lado, creo que todo esto va a servir no solo para él sino para nosotros como equipo».

Por ahora, sin embargo, las preguntas sobre si Arch Manning realmente puede cumplir con su nombre continuará colgando sobre Texas.