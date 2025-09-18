Tal vez la Comisión de Reforma de la Policía Nacional se formará el próximo mes

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y penitenciaría Yusril Ihza Mahendra estimar la comisión Reforma Polri Es probable que se forme el próximo mes, a saber, octubre de 2025.

Esto se dice en línea con la declaración del presidente Prabowo Subanto para él.

«Podría ser en las próximas 2-3 semanas que su equipo se formará», dijo Yusril cuando se reunió en el Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles.



Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

Por esta razón, dijo, el asesor especial del presidente de seguridad y orden público y reforma policial, Ahmad Dofiri, que acababa de inaugurar, participaría en el manejo de las reformas policiales con la Comisión.

Pero Yusril afirmó no saber quién lideraría la comisión y sus miembros porque su equipo todavía estaba compilado hoy.

«Por lo general, se realizará el decreto presidencial con respecto a quién dirigirá la comisión», dijo.

Anteriormente, se dijo que el presidente Prabowo Subianto formaba inmediatamente una comisión para evaluar y reformar a la Policía Nacional, considerando que la reforma policial era una de las demandas de la comunidad, incluido el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB), que consiste en una serie de figuras nacionales y líderes interreligiosos.

En el Palacio Presidencial de la República de Indonesia, Yakarta, el jueves (11/9), el Movimiento de Conciencia de la Nación entregó directamente sus aspiraciones y demandas de la sociedad civil directamente al presidente Prabowo en una sesión de diálogo, a la que también asistieron varios ministros del gabinete rojo y blanco. La reunión duró tres horas.

«Anteriormente también fue transmitido por el Movimiento de Conciencia de la Nación para la necesidad de evaluación y reforma policial, que también fue bien recibida por el presidente, (Yang) pronto formará una comisión de equipo o reforma policial. Creo que esto también es la demanda de muchas personas», dijo el reverendo Gomar Gultom, miembro de GNB, durante una conferencia de prensa después de la reunión de GNB con el presidente Prabowo.



Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y la Reforma de la Policía, Ahmad Dofiri en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Religión de Indonesia, Nasaruddin Umar, dijo que las aspiraciones con respecto a la reforma de la Policía Nacional transmitida por el GNB habían sido planificadas y formuladas por el presidente Prabowo.

Sin embargo, para lo que técnico y los detalles, GNB le entregó al presidente Prabowo para explicar al público. (Hormiga)