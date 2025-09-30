Tal vez alguien quiera ser ministro

Yakarta, Viva – Ministro de turismo (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana enfatizó que el problema pidió estar preparado agua de galón para mandi es una noticia inclinada. Consideró que el problema fue exhalado porque alguien quería reemplazar su posición.

«Sí, es una noticia inclinada, puede haber alguien que quiera ser ministro de turismo», dijo Widiyanti en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, citado el martes 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Widiyanti admitió que a menudo iba a la zona y se quedaba en varios hoteles. Solo quiere asegurarse de que cada hotel, incluso la estadía en el hogar, proporcione agua limpio.

Ministro de Turismo de la República de Indonesia Widiyanti Putri Wardhana

«Que si voy a la zona, siempre me quedo en los hoteles y también veo hoteles en Indonesia. Verificando la situación, y todos mis hoteles garantizan que hay agua limpia. Así que no tomo una ducha usando agua de galones en hoteles e incluso casas de casa en el pueblo turístico, verificamos el agua limpia y también hay agua caliente», explicó Widiyant.

Se dice que los problemas relacionados con el Ministro de Turismo (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, a menudo solicitan bañarse usando agua de galones al hacer una visita de trabajo en Labuan Bajo, viral en las redes sociales.

El problema estaba en el centro de atención después de ser designado por la cuenta de Instagram @WakandAtalks, que a menudo revisaba cuestiones sobre figuras públicas.

En su carga, la cuenta destacó el estilo de liderazgo de Widiyanti, que algunos internautas consideraron una imagen personal en lugar de centrarse en una gran estrategia para aumentar el número de turistas.

Una historia que entonces era viral fue una solicitud especial que se le proporcionaría agua de galón para bañarse. La narración se extendió rápidamente en las redes sociales, desencadena varios comentarios, la mayoría de los cuales son criticados.