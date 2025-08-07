Take Two Boss en el debate de precios ‘GTA 6’, últimas ganancias

Con el «Grand Theft Auto 6«Fecha de lanzamiento ya no en cuestiónAhora las conversaciones de los jugadores ansiosos han cambiado a: ¿cuánto costará exactamente este juego muy esperado y de década en la creación?

Como los precios de $ 80 son comenzando a convertirse en la norma para los títulos AAA En 2025, es una consulta justa, pero una que Take-Two InteractiveEl propietario de «GTA» Maker Rockstar Games, no está listo para responder hasta el lanzamiento del juego en mayo de 2026.

«Entonces, ahora ese anuncio vendrá de Rockstar a su debido tiempo», dijo el CEO y presidente interactivo y presidente Strauss Zelnick Variedad En una entrevista antes de la editorial de videojuegos que informa sus últimas ganancias trimestrales de 2025 el jueves. «Nuestro objetivo siempre es ofrecer más valor al que cobramos, por lo que hemos tenido precios variables en la empresa para siempre. Como saben, el enfoque de la industria es lanzar a un precio premium, a veces con ediciones especiales, y con el tiempo, generalmente para reducir el precio para mejorar el tamaño general del mercado. Lo mismo. precio por ello «.

Zelnick y el equipo de Takewo están celebrando los resultados mucho mejores de lo esperado para su trimestre del 1 de abril al 30 de junio, alimentado principalmente por un fuerte rendimiento para «NBA 2K25», «Grand Theft Auto Online» y títulos móviles adicionales. La compañía también está proyectando resultados sólidos para el lanzamiento del viernes de «Mafia: The Old Country» y los próximos lanzamientos de «Borderlands 4» y «NBA 2K26».

Wall Street pronosticó una pérdida de ganancias por acción (EPS) de 72 centavos en $ 1.32 mil millones en ingresos, según los datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. Take-Two informó una pérdida GAAP por acción de 7 centavos (o $ 11.9 millones) con $ 1.42 mil millones en reservas netas y $ 1.5 mil millones en ingresos netos GAAP.

Originalmente, Take-Two había pronosticado reservas netas para el trimestre (que marca su primer trimestre del año fiscal 2026) para estar entre $ 1.25 mil millones y $ 1.3 mil millones con una pérdida GAAP por acción entre 78 centavos y 65 centavos (una pérdida entre $ 139 millones y $ 115 millones).

Estimado por este rendimiento excesivo, Take-Two ahora está recaudando su proyección de reservas netas del año fiscal 2026 (1 de abril de 2025-marzo de 2026) a $ 6.05 mil millones, $ 6.15 mil millones. La compañía espera una pérdida neta GAAP entre $ 442 millones y $ 377 millones, o una pérdida entre $ 2.40 y $ 2.05 por acción.

Para el 1 de julio al septiembre. 30 trimestres, dos proyectos de compras netos entre $ 1.7 mil millones y $ 1.75 mil millones y una pérdida neta GAAP por acción entre 75 centavos y 60 centavos (una pérdida de $ 136 millones a $ 110 millones).

