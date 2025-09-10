‘Take caliente de ESPN Colts’, Richardson podría haber anotado 33 puntos ‘

Más que nada, Solak cree que la ofensiva de los Colts se topó con una defensa horrible y no muy buena.

«Es difícil exagerar lo mal que jugó la secundaria de los Dolphins el domingo». Él escribe. «Esa es la historia del juego de los Colts-Dolphins: un secundario lamentablemente inferior que se encuentra con un cuerpo profundo que atrapaba el pase con un fuerte esquema en el entrenador en jefe».

Luego rompió las formas en que el coordinador defensivo Aaron Weaver intentó interrumpir a DJ después de una impresionante primera mitad, pero dice que Shane Steichen protegió a su mariscal de campo al utilizar efectivamente el juego de pases rápidos. Cuando se apresuraba a solo cuatro, Jones tenía una tasa de éxito del 65%, esa tasa disminuyó por poco al 56% cuando se derrumbó. Contra esos 16 bombardeos, Jones y Steichen pudieron abrir las armas peligrosas de los Colts, lo que resultaron en un tiempo de 2.33 segundos para lanzar.

Pero incluso entonces, el éxito contra el Blitz y todo, Solak todavía luchó para reunir un solo cumplido para ganar el quarterback.

«No puedo generar ninguna conclusión significativa sobre el mariscal de campo titular, bueno o malo», continuó el escritor. «Jones tuvo un juego clásico de armador. Lanzó bien a su primera lectura cuando estaba abierto, incluida una hermosa infractor profunda para Adonai Mitchell con anticipación, pero no hizo mucho daño a través de sus progresiones. Estaba bien como un currículum, como siempre».

Toma de ruptura del cuello de Solak

Si quieres decir que Jones fue el beneficiario de un buen plan de juego que se encontró con un equipo de tendencias derrotado, lo que lo permitiré. Aunque diría que tener el juego ofensivo más eficiente de este siglo habla por sí mismo.

Pero Solak no se contentó con detenerse allí. En un intento por asegurarse de que su punto llegó, el analista de la NFL desde hace mucho tiempo golpeó a Jones donde duele.

«Jones evitó las jugadas negativas, sin selecciones, un saco, que fue y seguirá siendo su principal énfasis mientras mantiene el trabajo inicial de Anthony Richardson Sr», concluye Solak.

«Si hay una vuelta de victoria en el matrimonio de Jones-Coolts, se vendrá en el camino. Este fue ciertamente un buen día en la oficina, pero estoy seguro de que Richardson también podría haber anotado 33 puntos contra la defensa de los Dolphins el domingo (y QB3 Riley Leonard habría obtenido un sólido 27 puntos mismo») «)».

Los Colts están programados para enfrentarse a los Denver Broncos en la Semana 2. Esa es una defensa que podría hacer que cualquiera se vea mal. Estoy interesado en ver qué tan rápido los medios se olvidan de esta actuación si las cosas van de lado.