Taiwán usa chips como arma diplomática para enfrentar la presión china

VIVA – Taiwán por primera vez imponer un control de exportación de semiconductores en un país, limitando la entrega a Sudáfrica. Se dijo que la decisión unilateral anunciada el martes 23 de septiembre de 2025 era una respuesta a las acciones de Pretoria que se consideraba «dañar la seguridad nacional y pública».

Esto marca los últimos desarrollos en una disputa a larga dura con respecto a los esfuerzos del país para debilitar las relaciones con Taiwán, una principal demanda de Beijing de su socio oficial.

Restricciones en el uso chip En Taipei refleja su estrategia para utilizar aún más las políticas económicas y comerciales para fines diplomáticos, según un funcionario de Taiwán que conoce el problema. Se puede aplicar un paso similar a otros países hostiles, agregó a la persona que solicitó que su identidad se mantuviera en secreto al discutir temas delicados.

«Al utilizar la posición de Taiwán en la cadena de suministro de chips globales, esto parece los esfuerzos de Taipei para construir un sistema de prevención autónomo en el escenario mundial», dijo Wen-Ti Sung, investigador sin residuos en el centro mundial de China, el Consejo Atlántico.

«En el futuro, otros gobiernos analizarán este ejemplo y considerarán no solo las recompensas para Taiwán, sino también el potencial de castigo».

Aunque Taiwán probablemente no aplicará estas restricciones a los grandes países económicos europeos o en sus principales partidarios militares, los Estados Unidos, la decisión del presidente Lai Ching-te de atacar socios más pequeños puede fortalecer preocupaciones más amplias por su dominio en los chips, incluso en los Estados Unidos.

En 2022, el Ministro de Comercio en ese momento, Gina Raimondo, comparó la dependencia de los Estados Unidos de Taiwán para las fichas con dependencia europea del petróleo ruso. «No debemos estar en esta posición vulnerable», dijo CBS.

Replicó la capacidad de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Requerirá tiempo y recursos que excedan con creces el alcance de la mayoría de los socios comerciales de Taiwán, pero la Ley de Washington proporciona una alternativa.

Estados Unidos ha diversificado su cadena de suministro, tanto al dar incentivos a TSMC Construir una fábrica en Estados Unidos y apoyando su propia industria de chips.

Los controles de exportación de semiconductores y los equipos de fabricantes de chips se han convertido en el principal campo de batalla entre los Estados Unidos y Porcelana En los últimos años. Washington presionó a sus aliados, incluidos los Países Bajos, Corea del Sur y Japón, para adoptar políticas a pesar del potencial de dañar a las empresas nacionales.

Esto aumenta las necesidades de los países para mantener la independencia de la cadena de suministro, incluso de socios amigables. China es probablemente la más vulnerable al control de Taiwán, porque Lai se vuelve más asertivo en la lucha contra la agresión de Beijing.

A principios de este año, Taiwán incluía al gigante de tecnología chino Huawei Technologies Co. y a Semiconductor Manufacturing International Corp en la lista negra para acceder a la tecnología de construcción de fábrica de chips crucial, indica su disposición a aumentar el uso de instrumentos comerciales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo el miércoles en una conferencia de prensa de rutina en Beijing, que Taiwán había «interrumpido deliberadamente la cadena de suministro global» con sus acciones contra Sudáfrica. «Estamos listos para expandir la cooperación en varios campos, incluidos los chips», agregó.

La política sudafricana todavía se encuentra en el «período de notificación», según Cathy Fang, analista de una institución de investigación para la democracia, la sociedad y la nueva tecnología en Taipei, que muestra que el gobierno aún proporciona espacio para negociaciones y puede hacer ajustes, si es necesario.

«El estímulo global para la fabricación de semiconductores nacionales ha estado ocurriendo durante algún tiempo y está impulsado por una preocupación estratégica más amplia», agregó, al tiempo que reduce el impacto potencial de la disputa como sucedió con Sudáfrica.

Política de oficinas

Las disputas en Sudáfrica, que decidieron las relaciones oficiales con Taiwán, que tenía su propio gobierno en 1997, se centraron en la embajada de facto Taipei en el país.

Taiwán dijo que Sudáfrica comenzó a instarlo a trasladar su oficina de la capital a Johannesburgo en 2023, poco después de ser anfitrión de la cumbre de BRICS, a la que asistió el líder chino Xi Jinping.

En los últimos meses, Sudáfrica ha intensificado su solicitud en línea con su preparación para celebrar una reunión de líderes del G20 en noviembre, a la que se espera que asistan Xi.

Otro funcionario taiwanés, que pidió no ser nombrado debido a la sensibilidad de este problema, dijo que las restricciones de ChIP tenían la intención de alentar al gobierno en la Pretoria a negociar con Taiwán con respecto a la transferencia de oficinas.

El Ministro de Comercio de Sudáfrica, Parks Tau se negó a comentar sobre la respuesta de su país o las posibles consecuencias, y le dijo a Bloomberg TV que necesitaba investigar el problema más de cerca.

Sudáfrica depende mucho de las fábricas de automóviles extranjeros para el crecimiento económico. Aunque las acciones de Taiwán pueden afectar la operación, el funcionario agregó que estas compañías generalmente obtienen semiconductores a través de fabricantes de automóviles globales, en lugar de directamente de los productores en Taiwán, una señal de que la restricción no pretende tener un impacto máximo.

Subraye la naturaleza de un poco de acción simbólica, los datos oficiales de Taiwán muestran que el año pasado el país exportó a los bienes de Sudáfrica incluidos en la lista de suspensión de exportación por valor de alrededor de $ 4 millones.

Taiwán solo tiene 12 socios diplomáticos oficiales restantes, porque Beijing ha presionado a otros países para decidir las relaciones con las recompensas de las relaciones con la economía número 2 del mundo. Sin embargo, incluso los intercambios informales con otros países son monitoreados cada vez más.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Taipei a principios de esta semana condenó a Beijing por lo que llamó «interferencia brutal» con el supuesto bloqueo de la exposición de arte de Taiwán en Kazajstán.

Unos días antes, los manifestantes que levantaron la bandera de la República Popular de China aparecieron fuera de la apertura de una exposición en la República Checa, exhibiendo productos del Museo del Palacio Nacional de Taiwán.

William Yang, analista senior del noreste de Asia en el Grupo Internacional de Crisis, describió la respuesta de Taiwán a las demandas de Sudáfrica como una mera «autodefensa», que podría inspirar solidaridad en varias partes.

«Este paso podría incluso alentar a los países democráticos que tienen pensamientos similares para profundizar la cooperación de las cadenas de suministro con Taiwán», agregó.