TaiwánEl Ministerio de Cultura ha revelado que «Chica zurda,» dirigido por Tsou shih-chingha sido seleccionado como la presentación del país para la mejor categoría de funciones internacionales en los 98 ° Premios de la Academia.

Escrito por Sean Baker Y Tsou, la película se encuentra en el bullicioso telón de fondo de los mercados nocturnos de Taipei y retrata una historia multigeneracional que abarca tres generaciones de mujeres. La narración sigue a una madre soltera que se muda a Taipei con sus dos hijas, estableciendo un puesto de mercado nocturno para llegar a fin de mes. A medida que la familia navega por los desafíos de una ciudad desconocida y una nueva vida, las tres mujeres luchan con las presiones del mundo real mientras encuentran la pertenencia y los lazos familiares a través de su dependencia mutua.

El elenco incluye a Janel Tsai, Ma Shih-Yuan, Nina Ye, Brando Huang, Akio Chen y Chao Xin-Yan.

La selección fue realizada por la Oficina de Desarrollo Audiovisual y de la Industria de la Música de Taiwán bajo el Ministerio de Cultura, que llevó a cabo el proceso de proyección en nombre de la Asociación de Piclo y Drama de la República de China. Once películas taiwanesas fueron presentadas para su consideración este año.

El comité de selección eligió «chica zurda» por la mayoría de los votos. El ministerio citó el «distintivo escenario nocturno de Taiwanese Taiwanese, que presenta temas de conflictos de la mayoría de edad con la sociedad patriarcal tradicional a través de la perspectiva de una niña zurda, con un ritmo optimista y un estilo estético contemporáneo».

«Lurgable Girl» ya ha ganado reconocimiento internacional, ganando el premio de la Fundación GAN en la Sección de Competencia de la Semana de los Críticos del Festival de Cine de Cannes. Posteriormente, la película fue invitada al Festival Internacional de Cine de Toronto y al Festival de Cine de Nueva York, y ha sido Seleccionado para la competencia en el Festival Internacional de Cine de Busan.

La película está programada para el lanzamiento teatral en múltiples ciudades francesas a partir del 17 de septiembre, seguida de un lanzamiento de Taiwán el 31 de octubre. Los despliegue internacional están planeados para Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a partir de noviembre, con un debut en Netflix global establecido para el 28 de noviembre.

Las compañías de producción incluyen producción de películas para niñas zurdos, LHG Films Ltd, Good Chaos y Le Pacte, con Le Pacte manejando las ventas internacionales.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.