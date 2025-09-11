Taiwán prohíbe el consumo de Indomie Soto Banjar después de contener pesticidas

VIVA – Autoridad de drogas y alimentos en el Ministerio de Salud Taiwán o la FDA prohíbe a sus ciudadanos consumir fideos instantáneos de la marca de Indonesia Indomie El sabor de Soto Banjar Limau Kuit, después de ser encontrado que contiene residuos pesticidaÓxido de etileno, a un nivel que no cumple con los estándares en Taiwán.

Iniciar la página de la FDA.gov.twJueves 11 de septiembre de 2025, basado en el lanzamiento del incidente de alimentos el 9 de septiembre de 2025, los hallazgos del contenido peligroso de los pesticidas de óxido de etileno se detectaron en un paquete de polvo de sabor a 0.1 mg/kg.

Según «la cantidad estándar que se puede tolerar para los residuos de pesticidas», no se debe detectar óxido de etileno y debe estar por debajo del límite cuantitativo de 0.1 mg/kg especificado en el método de detección. Esto no está de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Seguridad y Saneamiento Alimentaria.



Indomie soto banjar limau kuit

CFS está investigando si los productos afectados han sido importados a Hong Kong y se están contactando con las autoridades relacionadas para obtener más información.

La autoridad enfatiza que la compra de estos productos a través de compras en línea o viajes internacionales, incluidos los que están prohibidos y no pueden excluirse.

«Los consumidores deben deshacerse del producto y no consumirlo», escribió CFS en su lanzamiento. «CFS seguirá siendo atento y monitoreará cada nuevo desarrollo y tomará la acción correcta si es necesario»,

Contenido peligroso del cáncer de gatillo

Los incidentes de indomie están prohibidos por el consumo en Taiwán, no la primera vez. En abril de 2023, la Autoridad de Salud de la Ciudad de Taipei, Taiwán, descubrió la presencia de óxido de etileno (ETO), compuestos químicos asociados con el linfoma y el cáncer de leucemia, en especias en una indomisión especial de pollo de 0.187 mg/kg (PPM).

En relación con esto, el fabricante especial de pollo de Indomie, PT INDOFOOD CBP Sukses Makmur TBK (ICBP o la Compañía) como una subsidiaria de PT INDOFOOD Sukses Makmur TBK, aseguró que todos los productos instantáneos de MI producidos por ICBP en Indonesia se procesaron de acuerdo con los estándares de seguridad de los alimentos de los estandarias de Codex y el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Codex de acuerdo con el Estado de Cadex de Cadex. Indonesia POM.

«Nuestros productos instantáneos de fideos han recibido la Certificación Nacional Estándar (SNI) de Indonesia y se producen en instalaciones de producción certificadas por estándares internacionales», dijo el director de ICBP, Taufik Wiraatmadja, en un comunicado recibido VIVA, Viernes 28 de abril de 2023.

Además, según Taufik, su partido ha exportado productos instantáneos de fideos a varios países de todo el mundo durante más de 30 años. La compañía siempre garantiza que sus productos hayan cumplido las reglas y disposiciones de la seguridad alimentaria prevaleciente en Indonesia y varios países, donde se comercializan los productos ICBP instantáneos de MI.

«Queremos enfatizar que, como declaró la agencia indonesia de POM, los productos de fideos instantáneos indomie son seguros para el consumo», dijo más.