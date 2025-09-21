Taiwán presenta expansión de animación en Busan con dos antologías

Taiwán Se está posicionando como un jugador importante en el mercado global de animación, presentando dos proyectos de antología en el mercado de contenidos y cine de Busan Asian de este año que muestran la creciente influencia creativa de la isla y las aspiraciones internacionales.

Las producciones gemelas – «Bliss: Beyond the Edge of Time» y «Isle Navigator: Seven Animist Tales», representan el impulso más significativo de Taiwán para establecer la animación original como una piedra angular de sus exportaciones culturales. Ambos proyectos están actualmente en postproducción bajo el plan de contenido T del Ministerio de Cultura, que brinda un apoyo integral que cubre hasta el 70% de los costos de producción.

El respaldo del gobierno representa más que solo inversión financiera. Desde 2023, el Ministerio de Cultura ha ampliado significativamente su financiamiento de animación como parte de una estrategia a largo plazo para cultivar el talento local, actualizar la tecnología y posicionar a Taiwán como una voz esencial en la narración global.

«Bliss: Beyond the Edge of Time», una antología de ciencia ficción de seis partes, reúne a seis de los principales estudios de Taiwán: TellRetell, Studio2 Animation Lab, Hytree Studio, One Punch Animation, Movect Studios y Tracking Trops. Inspirándose en la cosmología I-Ching, la serie explora temas universales de memoria, identidad, amor y libertad a través de diversos estilos visuales y enfoques narrativos.

«La ciencia ficción no se trata solo del futuro, es un espejo para quienes somos hoy», dijo Patrick Mao HuangProductor ejecutivo de Flash Forward Entertainment. «Al tejer la cultura taiwanesa con cuestiones universales de tecnología y humanidad, Bliss habla al público global mientras se mantiene arraigado en nuestra identidad».

Kevin Geiger, compañero productor ejecutivo, agregó: «‘Bliss’ utiliza la filosofía antigua para enmarcar los desafíos modernos a través de la narración especulativa. La visión de cada director es profundamente personal, pero también universalmente relevante».

El proyecto complementario, «Isle Navigator: Seven Animist Tales», traza lo que los productores describen como un «mapa mítico de la isla» a través de siete cortos arraigados en el folklore y la mitología. La antología emplea una mezcla de técnicas 2D, 3D, stop-motion y de captura de movimiento para explorar temas de memoria, pérdida, destino y renacimiento, con directores aclamados por el festival y voces emergentes.

Taiwán ve los proyectos como evidencia de que su sector de animación está listo para pasar de la periferia de la industria a su centro. El soporte del plan del contenido T se extiende más allá de la financiación para construir un ecosistema creativo sostenible donde el talento puede desarrollarse, la tecnología puede avanzar y las historias pueden trascender las fronteras.

Ambas producciones están programadas para completarse a fin de año antes de lanzarse en el Circuito de Distribución y Festival Internacional.