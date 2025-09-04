Taiwán muestra poder cinematográfico femenino en Toronto

Taiwán está haciendo una poderosa declaración en el Toronto INTL 2025. Festival de cine con una alineación robusta dirigida por cineastas femeninas, destacando la creciente influencia de la nación en el cine internacional a través de diversos enfoques de narración de historias.

Shu QiEl debut como director «Chica«Los presentadores de la presencia de TIFF de Taiwán con su estreno en América del Norte en el prestigioso programa de la pieza central. La historia de la mayoría de edad emocionalmente matizada está ganando una atención importante en el festival, posicionando al actor convertido en cineasta como una nueva voz directora en el cine taiwanés.

«No solo las películas taiwanesas sino las películas de todo el mundo enfrentan los mismos desafíos en el mercado», dice Shu Qi Variedad. «Así que no lo pienses demasiado. Si tienes la oportunidad de hacer una película, aprovecharla, contar tu historia y contarla bien».

Se une a «Girl» en la alineación de la pieza central está la «chica zurda» de Shih-Ching Tsou, un drama familiar íntimo con el vibrante telón de fondo de un mercado nocturno de Taipei. La película, que debutó en Cannes, representa una coproducción internacional que involucra a Taiwán, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, con Tsou también como escritor junto a Sean Baker que también produce.

El programa central también presenta «Palimpsest: The Story of a Name», un documental profundamente personal coproducido con Taiwán que explora la historia familiar del cineasta y los orígenes coloniales de su apellido occidental.

Agencia de contenido creativo de Taiwán (Taín) Presidenta Sue Wang destaca la importancia de esta ola dirigida por mujeres en el cine taiwanés: “Valoramos la diversidad e inventamos en proyectos que abarcan una amplia gama de géneros, temas y perspectivas. Estamos contentos de ver más narrativas de Taiwan dirigidas por mujeres que ganan reconocimiento internacional. Esto no solo refleja el aumento de la agarumbre de género y la empoderamiento de las mujeres en Taiwan, sino que también muestran cómo los trabajos de los trabajos de los trabajos exploran las obras de los trabajos de los trabajos. aquí.»

La huella TIFF de Taiwán se extiende más allá del programa central en secciones especializadas. En longitudes de onda, la sección de TIFF para cine internacional, vanguardista y experimental, Taiwán aparece como socio de producción en la épica histórica «Magellan» histórica de Lav Diaz, destacando el compromiso de la nación con narraciones globales impulsadas por el autor.

Wang enfatiza el enfoque estratégico de Taiwán para la colaboración internacional: «Taicca da la bienvenida a proyectos de coproducción internacional y ofrece un programa de coinversión para apoyar las colaboraciones entre socios taiwaneses y globales, con el sudeste de Asia y Europa entre nuestras regiones clave de enfoque. En el sudeste asiático, esperamos más colaboraciones que construyen sobre los conjuntos compartidos, las conexiones históricas e incluso las experiencias de nuevo experiencia de una nueva experiencia de una nueva experiencia de las generaciones de una nueva generación de una nueva colaboración».

El programa de cortes cortos del festival presenta a Joe Hsieh y el breve «Mantis Randing Mantis» de Joe Hsieh y Yonfan, una coproducción de Taiwan-Hong Kong que continúa la exitosa carrera de circuitos del festival de los cineastas. La inclusión destaca la creciente reputación de Taiwán en cine de forma corta y animada.

Wang señala el posicionamiento único de Taiwán en el mercado global: «Taiwán es una encrucijada de diversas culturas, conformadas no solo por las influencias de los Estados Unidos, Japón, Corea y más allá, sino también enriquecido por una gran comunidad de inmigrantes del sudeste asiático. Junto con esta diversidad cultural, Taiwán también se beneficia de la fuerte familiaridad lingüística de la población mundial de los chinos, dando acceso a una audiencia amplia al público».

El Strong TIFF 2025 que muestra refleja el cambio estratégico más amplio de Taiwán hacia la prominencia internacional. Wang describe su enfoque para la industria: «Mi visión es construir una plataforma de soporte con visión de futuro, ágil y basada en resultados para la industria de contenido creativo de Taiwán, lo que permite a los creadores prosperar en un mercado global que cambia rápidamente».

Mirando hacia el futuro, Wang expresa objetivos ambiciosos para la percepción global de Taiwán: «Dentro de cinco años, espero que el público internacional vea a Taiwán como una fuente de historias originales, diversas y profundamente resonantes, con contenido que es audaz, abierta en espíritu y capaz de cruzar los cultivos para tocar corazones, configurando una ‘ola de taiwan’ inspiradora en el mercado global».

Con su diversa línea TIFF 2025 que abarca múltiples secciones y géneros, Taiwán se está posicionando como una fuerza creativa capaz de producir historias personales íntimas y coproducciones internacionales expansivas, todo mientras defiende las voces femeninas emergentes en el cine.