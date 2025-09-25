





Taiwán Ministerio de Defensa Nacional (MND) detectó un buque militar chino y cinco embarcaciones navales alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 de la mañana del jueves (hora local). El ministerio declaró que 1 de cada 1 salidas ingresó a la zona de identificación de defensa aérea del norte de Taiwán (ADIZ).

En una publicación en X, el MND dijo: «1 salidas de aviones de PLA y 5 buques de planes que operaban alrededor de Taiwán se detectaron hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 1 De 1 salidas ingresó al norte de Taiwán. Más temprano el miércoles, Taiwán detectó un barco militar chino alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 de la mañana del miércoles (hora local).

En una publicación sobre X, el MND dijo: «1 Plan Vessel que operaba alrededor de Taiwán se detectó hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. ROC. Fuerzas armadas han monitoreado la situación y respondieron. La ilustración de la ruta de vuelo no se proporciona debido a que no se detectaron aviones de PLA alrededor de Taiwán durante este plazo «.

Las frecuentes incursiones y las operaciones marítimas reflejan las crecientes tensiones entre Taiwán y China, una relación llena de tensión geopolítica. Taiwán, oficialmente conocida como la República de China (ROC), se gobierna independientemente con sus propios sistemas políticos y económicos distintos.

Sin embargo, China continúa reclamando Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de «One China», insistiendo en que solo hay una China con su capital en Beijing. Las raíces de la disputa se remontan al final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno de Roc huyó a Taiwán Después del partido comunista, dirigido por Mao Zedong, tomó el control de China continental.

Desde entonces, Beijing ha mantenido su objetivo de reunificación, utilizando medios militares, diplomáticos y económicos para aplicar presión sobre Taiwán y disminuir su espacio internacional. A pesar de estos esfuerzos, Taiwán mantiene su independencia de facto, respaldada por un fuerte apoyo público, y continúa afirmando su soberanía en medio de presiones externas continuas. El MND monitorea regularmente e informa públicamente tales movimientos militares para garantizar la transparencia y la conciencia de seguridad nacional.

