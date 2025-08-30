Taiwán hace que Venecia salpique con ‘Girl’ de Shu Qi y grabe XR

Taiwán está haciendo olas en el 82 Festival de Cine de Venecia con su presencia más significativa hasta la fecha, encabezado por Shu QiEl debut como director «,»Chica«Convertirse en la primera película taiwanesa en competir por el león de oro desde» Stray Dogs «de Tsai Ming-Liang en 2013.

«Girl», un cuento de mayoría de edad en la década de 1980, Keelung, representa el regreso de Taiwán al nivel superior de Venecia después de más de una década.

«No solo las películas taiwanesas sino las películas de todo el mundo enfrentan los mismos desafíos en el mercado», dice Shu Qi Variedad. «Así que no lo pienses demasiado. Si tienes la oportunidad de hacer una película, aprovecharla, contar tu historia y contarla bien».

La huella de Venecia de Taiwán se extiende más allá de la competencia principal. El «Mantis de oración» animado de Joe Hsieh y Yonfan logró otro primero, convirtiéndose en el trabajo animado taiwanés inaugural seleccionado para la competencia internacional de cortometrajes de Horizons. La película es una fábula de eslabón lápiz, enraizado en la mitología taiwanesa y presentada en Taiwanese Hokkien.

La presencia de Taiwán se ve reforzada por el nuevo documental «Back Home» de la cineasta Tsai Ming-Liang, «Vive L’Amour» en Venice Classics de 1994, la restauración de su ganador de Golden Lion de 1994 «Vive L’Amour» en Classics de Venecia.

Pero está en el espacio inmersivo de los medios donde la presencia de Taiwán es más pronunciada. Six Taiwan-led or co-produced projects — “Blur,” “The Clouds Are Two Thousand Meters Up,” “Dark Rooms,” “Sense of Nowhere,” “The Shadow (L’Ombre)” and “La Magie Opéra” — have secured spots in Venice’s competitive XR program, many backed by grants and residencies from the Taiwan Creative Content Agency (Taín).

“Taiwán ha desarrollado fuertes capacidades creativas y de producción en animación e inmersiva [XR] narración de cuentos, ganando una visibilidad creciente en festivales internacionales y plataformas profesionales ”, dice la presidenta de Taicca Sue Wang Variedad. «Estos trabajos cuentan con diversos temas y estilos con un alto nivel de sofisticación visual, y a través de sus narraciones enraizadas en la cultura local, sirven como una ventana importante para que el público internacional experimente Taiwán».

El impulso se extiende al lado comercial, con tres proyectos inmersivos, «después de estar destrozado por el polvo», «The Amazon Gold» y «Poetics of Soil: The Wood Wide Web», lanzando para el cofinanciación internacional en el mercado de financiación de brechas del puente de producción de Venecia.

Wang enfatizó las ventajas tecnológicas únicas de Taiwán en el espacio XR: «Taiwán tiene una cadena de la industria tecnológica completa. Las marcas como HTC, MSI, Gigabyte, ASUS y Acer están establecidas aquí. Taiwán está bien posicionado y abiertos a explorar innovaciones en la intersección del contenido y la tecnología».

El jefe de la agencia señaló éxitos anteriores, incluida la colaboración Flash Forward Entertainment con sede en Taiwán con Novaya de Francia sobre «Colored», que ganó el mejor trabajo inmersivo en Cannes 2024, y el director cantando «The Man Who No se fue», que recibió el premio a la mejor experiencia de realidad virtual en Venice 2022.

El Showcase de Venecia viene en el contexto de importantes desafíos de la industria que hacen que el avance de Taiwán sea aún más notable. «Uno de los principales desafíos es que el mercado de Taiwán sigue siendo principalmente doméstico, con la necesidad de más jugadores capaces de expandirse internacionalmente y unir la cadena de valor de los operadores intermedios a grandes distribuidores y plataformas aguas abajo para fortalecer las exportaciones», explica Wang. «La industria consiste en gran medida en pequeñas y medianas empresas, y gran parte de la producción de Taiwán se basa en proyectos, a menudo sin estados financieros completamente desarrollados, lo que hace que sea más difícil atraer inversiones a gran escala».

Para abordar estos desafíos, Taicca ha implementado medidas de apoyo estratégico. «Como facilitador clave de la industria, TAICCA proporciona inversión de capital y proyecto, junto con el apoyo de asesoramiento en todo el proceso de solicitud, para ayudar a la industria a asegurar la financiación que necesita para crecer y también ofrecer a los equipos de producción una vía clara hacia la internacionalización», dice Wang. «Además, la coinversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo reduce el riesgo de inversores privados, atrae el sector y permite un mayor apoyo para la creación de contenido, fomentando así un ecosistema más saludable y sostenible».

La agencia también ha forjado asociaciones internacionales cruciales para fortalecer el alcance global de Taiwán. «Taicca ha establecido recientemente asociaciones con estudios internacionales, incluidos CJ Enm de Corea del Sur, MBC Plus, algo especial, Asmik Ace de Japón, MediaCorp de Singapur y Cinéfrance Studios», dice Wang. «Estas colaboraciones promueven las coproducciones internacionales, creando diversas oportunidades para los creadores taiwaneses, mejorando la calidad y escala de la producción, expandir el intercambio de talentos y facilitar el acceso a la financiación y los recursos internacionales».

«En general, Taiwán está cambiando de un enfoque de desarrollo principalmente local hacia un modelo de doble vía que combina tanto el crecimiento nacional como las giras y distribución internacionales activas», agrega Wang, citando exitosas exhibiciones internacionales como la exposición «Portales de soledad» en el Museo de la Imagen Movente de Nueva York.

La presencia de Venecia 2025 de Taiwán señala la evolución de la nación de una presencia de cine regional a una potencia de contenido diversificada que abarca el cine narrativo tradicional, la animación y los medios inmersivos de vanguardia, posicionándose como un jugador clave en el futuro tecnológico del cine mientras mantiene fuertes raíces culturales.