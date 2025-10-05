





El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán detectó nueve salidas de aviones militares chinos y seis buques navales chinos que operan alrededor de sus aguas territoriales a partir de las 6 a.m. (hora local) el domingo.

Según el MND, de los nueve, dos salidas cruzaron la línea media y entraron Taiwán Northern Adiz.

En una publicación sobre X, el MND dijo: «9 salidas de aviones PLA y 6 buques de planes que operaban alrededor de Taiwán se detectaron hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy, 2 de las 9 salidas cruzaron la línea media y ingresaron a las fuerzas armadas de Taiwán.

Más temprano el sábado, Taiwán registró la presencia de Chino militar alrededor de la isla con 10 play y siete embarcaciones de plan.

En una publicación sobre `X`, MND dijo que cinco de las 10 salidas cruzaron la línea media y ingresaron al norte de Taiwán.

«Se detectaron 10 aviones de PLA y 7 buques de planes que operaban alrededor de Taiwán hasta las 6 a.m. (UTC+8) hoy. 5 de cada 10 salidas cruzaron la línea media e ingresaron al norte de Taiwán.

La última actividad se produce en medio de advertencias de expertos en defensa de que los sistemas de armas recientemente presentado de China están diseñados para contrarrestar la estrategia de guerra asimétrica de larga data de Taiwán.

Según la defensa y la seguridad quincenalmente, publicado por el Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad (INDSR), el compañero asistente de investigación Sheu Jyh-Shyang ha dicho que Taiwán ha invertido mucho durante décadas en una guerra asimétrica, una estrategia de defensa basada en sistemas de bajo costo y altamente efectivos destinados a detener a Beijing de lanzar una invasión a gran escala.

Las frecuentes incursiones y las operaciones marítimas reflejan las crecientes tensiones entre Taiwán y China, una relación llena de tensión geopolítica. Taiwán, oficialmente conocida como la República de China (ROC), se gobierna independientemente con sus propios sistemas políticos y económicos distintos.

Sin embargo, China continúa reclamando Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de «One China», insistiendo en que solo hay una China con su capital en Beijing. Las raíces de la disputa se remontan hasta el final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno de ROC huyó a Taiwán después de que el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, tomó el control de China continental.

